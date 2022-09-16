人民网记者 余璐

在“新时代科普实践，创新赋能书华章”展区，讲解员为观众介绍二氧化碳如何通过等离激元催化技术转化成能源的过程。受访者供图

“一打开开关，模型的灯光就开始流动，通过灯带的示意，大家可以看到模拟的局域等离激元效应激发时的能量聚焦现象。”近日，由中国科学技术协会、科技部、生态环境部等18家单位联合主办的2022年全国科普日主场活动在北京举行，由中国环境科学学会参与指导的“等离激元碳中和技术”展项吸引了许多观众驻足。

中国环境科学学会相关负责人介绍，该展项生动地阐释了等离激元增强催化的科学原理，通过沙盘来展示等离激元碳中和前沿技术的完整应用场景。例如，火电厂利用燃气产生的热量做功推动汽轮机发电，在这一过程中会排放二氧化碳，等离激元反应装置捕集这些二氧化碳，并将它们转变为燃气。燃气可以继续充当火电厂的燃料进行发电，或者通过市政管道进入千家万户，从而实现能源供应的零碳绿色循环。

“在‘双碳’目标的驱动下，全社会将开展大规模减碳行动，等离激元碳中和技术有利于推动绿色循环低碳发展，有利于推进能源革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。”上述负责人表示，此次推出“等离激元碳中和技术”展项，旨在以“全国科普日”为契机，让公众了解“双碳”相关前沿技术，激发公众尤其是青少年崇尚科学、探索未知，敢于创新的热情。

据了解，9月15日至21日，2022年全国科普日主场活动在中国科学技术馆举行，展区包括“科普托起强国梦，十年砥砺铸辉煌”“科普事业新发展，赓续奋斗向未来”等四个部分，通过互动展品、实物模型、多媒体、图文展板等形式，展现中国科普事业蓬勃发展，开展的生动实践、彰显的巨大价值。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经