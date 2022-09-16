人民网北京9月16日电 （记者罗知之）据人民银行网站消息，近年来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，并经历了新冠肺炎疫情的严重冲击和反复扰动，稳健货币政策保持定力、顶住压力、科学施策，坚持不搞“大水漫灌”、不超发货币，没有大起大落、大放大收，而是始终坚持稳字当头、以我为主，保持货币金融条件的合理稳定，在全球高通胀背景下保持了物价形势稳定，支持了宏观经济大盘稳定。

一是保持货币信贷总量增长的稳定性。综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕。2018年以来，人民银行共13次下调存款准备金率，释放长期资金10.8万亿元，支持金融机构加大对实体经济信贷支持力度。拉长时间、跨越周期保持M2和社融增速同名义经济增速基本匹配，而不是每个年度甚至季度都要匹配。2018年-2021年，我国M2平均增速为9%，与同期名义GDP平均增速8.3%大致相当，既保持金融支持实体经济力度稳固，又避免大水漫灌，宏观杠杆率也基本稳定。

二是持续推动实体经济融资成本稳中有降。利率是资金的价格，对宏观经济均衡和资源配置有重要导向意义。近年来，人民银行适应潜在经济增速变化，合理把握宏观利率水平，同时持续深化利率市场化改革，完善市场化利率形成和传导机制，推进贷款市场报价利率（LPR）改革，建立存款利率市场化调整机制，推动实际贷款利率稳中有降，为实体经济发展营造适宜的利率条件。2022年7月，1年期LPR为3.65%，较2018年初下降70个基点；企业贷款利率为4.15%，较2018年初下降116个基点，处于有统计以来最低水平。

三是强化重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持。创新和运用结构性货币政策工具，完善激励相容机制，引导金融机构持续做好对小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等领域的信贷支持。用好支农支小再贷款，扩大支小再贷款对象和支持企业范围，降低支农支小再贷款利率。创设普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款。对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息。2022年7月末，普惠小微贷款余额为21.9万亿元，为2018年初的2.7倍；普惠小微贷款支持小微经营主体5255万户，是2018年初的2.5倍；小微企业融资成本显著下行，“融资难、融资贵”问题有所缓解。

四是保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。近年来，人民币汇率由市场决定，保持弹性，发挥了调节宏观经济和国际收支自动稳定器的功能，较好地促进了内外部均衡。适时适度运用外汇存款准备金率等工具，坚持外汇交易的风险中性和实需原则，建立健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，有效管理预期，人民币汇率双向波动，总体稳定，没有持续单边升值或贬值。2022年8月末CFETS人民币汇率指数报101.62，较2018年初升值7.1%，与中国经济几年来在全球的较好表现也是匹配的。

(责编：罗知之、高雷)

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