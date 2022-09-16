人民网北京9月16日电 （记者栗翘楚）无须撕袋，将全部食材放入微波炉中，几分钟后，一份色香味俱全的菜肴就完成了。近年来，凭借储存方便和操作简单，能让新手“小白”体验大厨快乐的预制菜，正日益受到年轻上班族的青睐。随着预制菜消费持续升温，各类产品应运而生，既满足了消费者的需求，也不断拓展着产业发展的版图。

据艾媒咨询数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。

疫情影响下，预制菜从餐厅后厨走到了消费者面前，这条被外界认为是下一个“万亿级”体量的赛道，如今正成为各路资本眼中的“香饽饽”。在翻台率、出菜速度和招工难等多重压力下，许多连锁餐饮机构开始采用中央厨房提供标准化、定制化的半加工菜品来取代厨师，也就是预制菜。1700平占地面积，20多个摊位，上百种功夫美食……近日，西贝集团打造的“贾国龙美食市集”在其总部大厦亮相，在贾国龙功夫菜的基础上，持续深耕其第二增长曲线。

西贝创始人、董事长贾国龙透露，文创园和商业综合体未来将成为美食集市的承载地。“我们设想的主要营业时段是夜市，作为年轻人的日常聚集地，文创园和商业综合体具备休闲、社交、娱乐等功能，美食集市也将丰富消费者的体验。”贾国龙说。

国联证券分析表示，我国预制菜市场参与者众、竞争激烈、集中度低，呈现“大行业、小公司”格局。当前，在餐饮连锁化、工业化和一系列降本增效诉求作用下，预制菜在B端餐饮已得到广泛应用，渗透率稳步提升，C端随着家庭小型化和疫情催化业逐渐放量。

除了资本的涌入，各地政府也在抢占预制菜的“新风口”。

今年3月，广东出台《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，提出着眼高标准引领高品质预制菜发展，组织开展粤菜三大菜系预制菜全产业链标准体系建设试点工作，逐步制定完善预制菜从田头到餐桌系列标准。

在过去，大多数地方本土小吃由于生产条件、供应链等因素的局限，只能留在当地，随着食品工业和物流运输的发展，将地方菜系带到全国各地，是预制菜的一个发展方向。

业界人士表示，冷链物流技术和设备逐渐完善，保证了餐饮食材在运输、仓储环节的品质，满足了消费者对口感和体验的高品质要求，为中国预制菜行业迈向标准化、产业化筑牢根基。

国联证券分析，渠道力、产品力和供应链优势依然是是预制菜公司的三重壁垒。渠道端，先B后C路径明晰。B端现阶段需求明确，驱动力强，在行业发展中起到核心作用；C端长期潜力大，但消费者教育与习惯培养仍需时间。产品端，往往先主打大单品策略，后进行差异化竞争。供应链端，静待形成产业链一体化的龙头公司。

在贾国龙看来，预制化已成为实现中餐现代化的一个契机，且潜藏巨大市场机遇。“做好预制菜，持续加大在产品试验、渠道试验、模式试验等方面的投入，就像烹饪一道美食，食材对了、火候到了自然会受到各方青睐。”贾国龙说。

(责编：申佳平、高雷)

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