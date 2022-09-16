黄盛

据中国中化消息，9月15日，安迪苏南京工厂二期18万吨液体蛋氨酸项目正式投产。

据中国中化旗下安迪苏集团全球工业总监兼南京工厂二期项目总监弗朗索瓦介绍说，蛋氨酸是生物合成蛋白质的“骨架”氨基酸，是禽畜类动物生长所必需的氨基酸之一，对动物的新陈代谢有很强的调节作用，广泛应用于饲料、医药、食品和化妆品等领域。

对于畜禽来说，蛋氨酸是所有必需氨基酸中唯一含硫的氨基酸，是畜禽体内不能合成、要从饲料中获取的一种氨基酸。它的主要功能是参与蛋白质的合成，是饲料配方中不可缺少的营养成分。对于养殖者来说，添加一定比例的蛋氨酸，可以使饲料中蛋白质的必需氨基酸得以平衡，从而提高饲料营养价值；使用蛋氨酸，可以进一步改善粗蛋白消化率，促进养分利用，降低料肉比、料蛋比，减少动物的温室气体排放，从而达到保护环境的目的。

中国中化党组成员、副总经理阳世昊表示，随着人们食品消费结构的改变及对食品安全和营养的重视，低成本、高效率的蛋氨酸对保障肉类食品生产供应稳定，促进粮食安全及土地资源节约有着不可替代的作用。

如何通过提升饲料粮的营养质量，实现饲料用粮的减量增效？有业内人士表示，动物日粮结构中的天然蛋氨酸不能完全满足动物生长的需要，必须根据动物品种和生长周期额外添加适量蛋氨酸，才能够保证动物生长发育所需。相比一般性动物日粮，如果额外添加蛋氨酸，在饲养1只鸡的整个养殖周期内可以省粮约1斤。如果不添加蛋氨酸，则需要额外使用豆粕、杂粕和昂贵的动物性原料（如鱼粉）来替代，这可能会导致粗蛋白水平过高、成本高、难以达到最佳生产效率，以及引起营养性腹泻等动物健康问题。

项目负责人介绍，随着二期18万吨液体蛋氨酸项目正式投产，安迪苏南京工厂的蛋氨酸产能将达到35万吨，是此前产能的两倍。

(责编：申佳平、高雷)

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