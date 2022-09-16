中央政府30亿元人民币国债在澳门金融机构成功上市
2022年09月16日20:49 | 来源：新华网
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新华社澳门9月16日电（记者刘刚 李寒芳）中央政府30亿元人民币国债16日在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“MOX”）成功上市。
这是中央政府继2019年之后，再次于澳门发行上市债券，规模为30亿元人民币。债券簿记开启后引起市场热烈反响，有关货币当局、商业银行、保险机构、养老金投资管理机构、基金公司等类型投资者踊跃认购，认购总额达61.1亿元人民币。
MOX表示，人民币国债再次在澳发行上市，是中央政府对澳门债券市场的充分认可。此举将进一步提升澳门债券市场发展的深度和广度，引导优质发行人和国际投资者参与澳门债券市场，为提振市场信心带来重大利好。
未来，MOX将继续在澳门特区政府的大力支持下，积极发挥交易所平台作用，继续做大做宽金融合作圈，推进金融市场互联互通，在债券上市、债券指数、绿色金融等方面创新发展，不断提升澳门债券市场发展韧劲，推动澳门债券市场建设，支持澳门人民币市场发展。
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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