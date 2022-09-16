原标题：河北鼓励企业吸纳高校毕业生就业 已发放一次性扩岗补助1314.9万元

当下正值毕业生就业季，为鼓励企业积极吸纳大学生就业，发挥失业保险助企扩岗作用，推动一次性扩岗补助政策尽早释放红利，近日，河北省人社厅、省教育厅、省财政厅联合印发《关于加快落实一次性扩岗补助政策有关事项的通知》，规定对招用毕业时间为2022年1至12月且取得普通高等学校毕业证书的普通高校毕业生，签订劳动合同，并为其缴纳失业保险费1个月以上的企业，按每招用1人1500元的标准发放一次性扩岗补助。1名普通高校毕业生的就业参保信息和身份只能由一户企业用于享受一次性扩岗补助，不能重复使用。该政策执行至2022年12月底。

企业享受一次性扩岗补助政策有两种途径，一是免申即享，即企业无须提供任何材料，由失业保险经办机构按月将当地新参保人员信息与国家“普通高校应届毕业生身份核验接口”比对，确认参保人为毕业年度普通高校毕业生的，及时将一次性扩岗补助资金发放至用人企业对公账户，对没有对公账户的企业，可将资金发放至当地税务部门提供的该企业缴纳社会保险费账户。二是自主申报，即企业可向当地失业保险经办机构服务窗口提出申请。对企业招用的毕业年度普通高校毕业生参加失业保险情况，经办机构通过失业保险业务信息系统进行核实。对毕业年度普通高校毕业生身份，通过国家“普通高校应届毕业生身份核验接口”进行核验，或协调同级教育部门予以认定。经办机构将在收到企业申请后20日内办结。企业可根据实际情况，自主选择申领方式。

该政策未对一次性扩岗补助资金的用途作限制性规定，企业收到补助资金后，可根据生产经营的实际情况，合理安排使用这部分资金。

“今年河北高校毕业生规模达52万人，总量和增量均创历史新高。我省人社部门加大对高校毕业生就业创业支持力度，在落实现有一次性吸纳就业补贴、社保补贴、就业见习补贴等政策的基础上，积极落实一次性扩岗补助政策，这项政策对促进企业吸纳高校毕业生就业起到了积极的推动作用。目前，我们正在加力加码推进政策落实落地，全省已有2701家单位享受一次性扩岗补助资金1314.9万元，惠及高校毕业生8766人。”河北省人力资源和社会保障厅党组书记王景武说。（记者耿建扩、陈元秋）

(责编：曹淼、李源)

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