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【黄河安澜】河南洛阳：逛洛邑古城，品非遗文化

王文坛
2022年09月16日10:04 | 来源：中国青年网
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原标题：【黄河安澜】河南洛阳：逛洛邑古城，品非遗文化

夜幕下，河南洛阳洛邑古城华灯璀璨，古色古香。

洛邑古城全景图。资料图

走在古城内，仿佛穿越时空。唐代的酒楼、宋代的商铺，一不留神走过了明清，抬头就是民国的旧墙。然而洛邑古城真正的魅力，却在藏身古街中的百态非遗。

传统音乐、传统美术、传统医药、曲艺民俗，都在这里拥有一席之地。唐三彩、泥咕咕、孔家钧窑、叶雕、汝阳刘毛笔、秦氏绢艺、皮雕，一座小城里，竟藏着国家、省、市级200余项非物质文化遗产业态。

非遗传承人展示捏面人技艺。张香丽 摄

“以前没想过进景区，觉得旅游产品都是小年轻喜欢的，跟我们不搭边。”刘潇丹是汝阳刘毛笔第67代传承人，她坦言，洛邑古城以非遗文化为特色“颠覆”了她的观念。

非遗抱团取暖，文化、经济双丰收。首先是文化传承。“直接跟游客互动，传播面一下变大了。”刘潇丹说，以前“汝阳刘”只在书法爱好者圈内有名，如今游客现场体验，了解更深入，使“汝阳刘”知名度更高。

非遗唐三彩产品。张香丽 摄

洛邑古城景区相关负责人说，一些非遗门槛高，市场小。因此古城在非遗产业的基础上，增加了汉服馆等更接地气的业态，满足了游客的不同消费需求。同时，景区也定期举办形式多样的活动，聚拢人气。

洛邑古城，被誉为“中原渡口”，景区包含文峰塔、河南府文庙、妥灵宫、四眼井、金元古城墙遗址等多个历史时期保护建筑，是集游、玩、吃、住、购于一体的综合性人文旅游观光区。

自2017年开园以来，洛邑古城目前已接待游客突破2000万人次，成为全国知名文旅品牌、崭新亮丽的洛阳城市名片。

洛邑古城夜景。张香丽 摄

当前，景区正以“梦里隋唐，尽在洛邑”为主题，推出唐风市集夜游，以及全息投影秀、夜间手彩杂耍等丰富多样的夜间观赏和游览项目，多媒体、多维度展示传统文化，打造具有古城特色的夜间消费场景。

身着古装赴“武皇夜宴”、观赏唐朝乐舞表演、现场与NPC（真人扮演的服务型角色）互动寻宝解密……在洛邑古城内的梦唐阁沉浸式体验馆，游客可沉浸式体验盛唐风情。

梦唐阁沉浸式体验馆占地约1500平方米，采用“仿真式实景＋沉浸式剧情＋游戏式互动＋体验式消费”的创新运营模式。游客走进体验馆，可挑选喜欢的角色，随着剧本的推进开启属于自己的“大唐生活”。

精彩唐风演绎。张香丽 摄

国风古韵的唐“潮”吉市，展开了市井繁华的盛唐画卷；笙歌乐舞的精彩唐风演艺，再现了万国来朝的大唐夜宴……去年以来，洛邑古城不断丰富沉浸式文旅新业态，从观赏性、故事性、互动性、艺术性等多个维度，增强游客的沉浸感和体验感。

下一步，洛邑古城将继续深度挖掘厚重的历史文化资源，不断深化文旅融合，在夯实传统非遗文化的基础上，不断推陈出新，丰富沉浸式文旅新业态，打造更多优质文旅产品和服务体验，更好地展示厚重的历史文化。

(责编：罗知之、陈键)
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