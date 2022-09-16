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【黄河安澜】小浪底水利枢纽：让黄河成为造福人民的幸福河

2022年09月16日10:05 | 来源：中国青年网
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原标题：【黄河安澜】小浪底水利枢纽：让黄河成为造福人民的幸福河

中国青年网洛阳9月15日电（张香丽 记者 王文坛）小浪底水利枢纽是黄河治理开发的关键控制性工程。它控制着黄河92%的流域面积、91%的径流量和近100%的泥沙，以防洪、防凌、减淤为主，兼顾供水、灌溉、发电，不仅是中华民族治黄史上的丰碑，也是世界水利工程史上最具标志性的杰作之一。

9月14日，“黄河安澜”采访团走进河南省洛阳市，在小浪底水利枢纽大坝，一睹世纪工程的壮观。

小浪底调水调沙。资料图

黄河是中华民族的母亲河、生命河，也是一条桀骜难驯的忧患之河。黄河径流泥沙含量世界居首，大量泥沙淤积在下游河床上，形成地上悬河，每当汛期来临或突发洪水，极易决溢改道。

1953年，黄河水利委员会进驻小浪底坝址开展勘探和测量。历经30多年的勘探设计和论证研究，1991年9月，小浪底水利枢纽开始前期工程建设。赶工截流、下闸蓄水、20万人移民动迁……经过数十年的奋斗，2009年4月，小浪底水利枢纽工程顺利通过竣工验收。

小浪底工程规模宏大，工期紧迫，地质条件复杂，运用要求严格。尤其是存在着工程泥沙问题，以及坝址软弱泥化夹层、左岸单薄分水岭、顺河大断裂、右岸倾倒变形体等工程地质难题，更加大了工程的施工难度。面对前所未有的困难，施工人员积极引进、应用、创造了新的设计、施工技术，成功完成了这一工程的建设，创造了多项世界纪录。最值得称道的是，在不足1平方千米的单面山体内，上下左右、纵横交错地开挖出了108个洞室，构建了当时世界上地下洞群最密集的水利工程。

小浪底水利枢纽全景。资料图

人工“清洗”黄河，是小浪底凝聚中国智慧的创举。黄河调水调沙从2002年开始，借助自然的力量，依靠大型水库的人工调节，通过调控水库泄水，把淤积在黄河河道和水库中的泥沙随河水一起，适时送入大海、冲刷河床，从而减少库区和河床的淤积，让地上悬河不再抬高，增大黄河干流主槽的行洪能力。这项“黄河调水调沙理论与实践”技术，获得了2010年度国家科学技术进步奖一等奖。

建成至今，小浪底水利枢纽已先后有效应对2003年黄河“华西秋汛”洪水，2005年和2011年秋季黄河中游洪水，2012年、2018年和2019年全汛期流域洪水等。

小浪底水利枢纽打破了“河淤堤高，人沙赛跑”的险局。小浪底与黄河干支流水库群联合调度，能有效缓解黄河下游洪水威胁；可滞拦上游泥沙78亿吨，使黄河下游河道的河床在近20年时间里，都不会因为堆积的泥沙而抬高，从而为上游水土流失治理和下游河道治理创造了20年的宝贵时间；利用人造洪峰，冲击下游河道的泥沙，起到稳定河道作用，黄河也变得越来越安全。

小浪底水利枢纽。资料图

不仅如此，该工程投入运营以来，在流域机构的科学调度下，基本保证了黄河下游不再发生断流现象，有效改善了下游供水条件和生态环境。小浪底水库利用调蓄水量实施引黄济津、引黄济青、引黄济淀，实现黄河跨流域调水，提高了北京、天津、河北等地区的用水保障率。

以往谈之色变的汛期，如今已成为这里的一张“金名片”。小浪底调水调沙时，黄河激流从坝上的洞群喷涌而出，大浪滔天，巨瀑飞泻，生动呈现了“黄河之水天上来，奔流到海不复回”的壮丽景观，由此应运而生的中原看海——黄河小浪底观瀑活动也盛况空前，吸引着不远万里而来的游客。水库蓄水后在大坝上游所形成的浩渺水面、曲折河巷与雄伟山势竞相生辉，构成了“北国山水好风光”。

(责编：罗知之、陈键)
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