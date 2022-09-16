张冰宇 熊娇

原标题：【黄河安澜】“大河重工”小浪底水利枢纽见证国脉千秋

【黄河安澜系列报道之一】

【黄河安澜】“大河重工”小浪底水利枢纽见证国脉千秋

“黄河之水天上来，奔流到海不复回。”黄河从一条桀骜不驯的怒河到造福民生的母亲河，实现了从被动治理到主动治理的历史性转变。如今黄河安澜，长治久安的美好愿景已不再是梦想，这离不开“大河重工”——小浪底水利枢纽。

9月14日，光明网记者跟随“黄河安澜”系列活动，走进黄河中下游河洛地区，看小浪底水库如何筑牢保卫黄河岁岁安澜屏障，描绘黄河步步高质量发展图景。

小浪底水利枢纽景观 光明网 熊娇/摄

大河之“净水器”

“小浪底水利枢纽是黄河治理开发的关键控制性工程。它控制着黄河92%的流域面积、91%的径流量和近100%的泥沙，以防洪、防凌、减淤为主，兼顾供水、灌溉、发电的功能。”小浪底水利枢纽管理中心水量调度处处长李鹏向记者介绍说。

自2002年开始，小浪底水利工程通过调控水库泄水，及时冲刷黄河河道和水库中的淤积泥沙，减少库区和河床的淤堵，使地上悬河不再抬高，极大程度地增加了黄河干流主槽的行洪能力，筑就了黄河的“净水器”。

小浪底工程抵御了2003年的“华西秋汛”、多次秋季黄河中游洪水、全汛期流域洪水等汛期流域洪水以及有效应对2021年新中国成立以来最大的一次洪汛。

小浪底水利枢纽下游景观 光明网 熊娇/摄

大河之“刻度尺”

“2021年的这次秋汛考验，防洪调控有一大工作亮点是水量控制精度高。”李鹏告诉记者。通过预测洪水水量，结合下游河道流量情况，实时调整控制水量，严格按照需求进行拦截与释放。“如果控水过量，下游则会断流；过少则会造成洪灾”李鹏补充道。在这个过程中，小浪底水库以每4000到5000个立方米为常态释放流量时，同时调配精度需要控制在50个立方米，起到精准调控水量“刻度尺”的作用。

小浪底水利枢纽采取“错峰运用”“拦洪运用”等科学调度的用水治水方式，基本保证黄河下游无断流、有效改善中下游供水与生态环境。“在丰水期科学蓄水，在枯水期按需下泄，满足黄河下游地区的农业用水、工业用水和生态用水。”李鹏说。目前，小浪底水库利用调蓄水量实现了引黄济津、引黄济青、引黄济淀，提高了京津冀地区等黄河中下游流域的用水质量与生态保障。

小浪底水利枢纽水量调度处处长李鹏接受采访 光明网 熊娇 /摄

大河之“生态阀”

“天气晴朗时，黄河下游可以看到大片绿油油的平原景观。”李鹏感慨工作二十余载，见证了黄河河洛流域的生态变化。小浪底水库蓄水后在大坝上游所形成的浩渺水面、群山叠翠，水天一色的黄河美景尽收眼底。大河出坝入滩，形成湿地，水道变宽，流速放缓，造就了鸟儿栖息的圣地。如今，黄河湿地小浪底保护区，已有湿地鸟类206种，其中国家一级重点保护动物有黑鹤、白鹳、金雕等10种，国家二级重点保护野生动物有白鹭、大天鹅等36种。

“高峡永固黄河宁，高峡平湖黄河清。”小浪底作为大河守护者，站在黄河中下游高峡，讲述调水治沙的传奇故事，歌咏生态治理的绝美景象。(光明网 张冰宇 熊娇）

(责编：罗知之、陈键)

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