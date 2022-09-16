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黄河安澜｜小浪底水利枢纽工程守护黄河安宁

赵红旗
2022年09月16日10:09 | 来源：法治日报--法治网
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原标题：黄河安澜｜小浪底水利枢纽工程守护黄河安宁

“黄河宁，天下平”。9月14日，“黄河安澜”网络主题宣传活动采访团走进世纪工程——黄河小浪底水利枢纽。

黄河径流泥沙含量世界居首，大量泥沙淤积在下游河床上，形成地上悬河，每当汛期来临或突发洪水，极易决溢改道。

小浪底水利枢纽是黄河治理开发的关键控制性工程，控制着黄河92%的流域面积、91%的径流量和近100%的泥沙，以防洪、防凌、减淤为主，兼顾供水、灌溉、发电，不仅是中华民族治黄史上的丰碑，也是世界水利工程史上最具标志性的杰作之一。

据小浪底水利枢纽管理中心相关负责人介绍，2021年10月9日，受持续降雨和来水影响，小浪底水库达到273.5米的历史最高水位，黄河中下游河段面临巨大的考验。为减轻黄河中下游防洪压力，小浪底水库全力投入防洪应用，滞洪削峰，有效保障了黄河下游度汛安全和人民群众生命财产安全。

如今，每年小浪底调水调沙时，黄河激流从坝上的洞群喷涌而出，大浪滔天，巨瀑飞泻，生动呈现了“黄河之水天上来，奔流到海不复回”的壮丽景观，诠释着新时代的黄河治理史。

(责编：罗知之、陈键)
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