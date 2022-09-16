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“千年古都”打造一流数字园区

“黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采访团走进洛阳大数据产业园

2022年09月16日10:09 | 来源：中国日报网
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原标题：“千年古都”打造一流数字园区 “黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采访团走进洛阳大数据产业园

9月14日下午，由中央网信办网络传播局指导，河南省委宣传部、黄河流域九省区网信办和人民网主办，中共洛阳市委、洛阳市人民政府、河南广播电视台大象新闻·映象网承办的“黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采访团走进洛阳大数据产业园，感受“千年古都”洛阳市积极培育数字经济，打造全国一流数字园区的创新举措。

洛阳大数据产业园占地8.8平方公里，是洛阳市前瞻布局未来产业的重要载体，目前已形成以中移在线数字服务产业园、恒生科技园、863创智广场、顺兴产业园、景安360数据中心产业园、炎黄科技园等园区为发展内核的“一园六区”产业布局，入驻企业超过1200家。

在洛阳大数据产业园，媒体采访团深入采访洛阳综合工业互联网平台、旅游大数据平台等平台建设运营情况，详细了解园区产业集聚发展情况，感受洛阳数字经济蓬勃发展脉动。

洛阳大数据产业园是全省首批大数据产业园区，在发展路径上突出以文化旅游为特色的公共服务大数据、智能制造为特色的工业大数据、数据加工为特色的互联网大数据“三条主线”，目前已具备完整的大数据开发和应用产业链条，初步构建集采集、存储、服务、应用于一体的综合产业体系，逐步成为全国领先、中部一流的大数据产业集聚新高地。（图片由河南省委网信办授权使用）

(责编：罗知之、陈键)
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