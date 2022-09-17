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政策效能加快释放，国民经济延续恢复发展态势

八月份我国主要经济指标总体改善（权威发布）

本报记者  陆娅楠
2022年09月17日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　工业生产有所回升，服务业生产指数增速比上月加快1.2个百分点，社会消费品零售总额增速比上月加快2.7个百分点……9月16日，国家统计局公布8月国民经济运行情况，多数指标好于上月。

　　“综合来看，在外部需求收缩、国内疫情散发、极端高温天气等多重因素影响下，中国经济顶住压力持续恢复，运行在合理区间，主要指标出现积极变化，非常不容易。”在9月16日召开的国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示。

　　制造业投资增速加快，基础设施投资增速连续4个月回升

　　8月，随着稳经济一揽子政策和接续政策措施加力落实，政策效能加快释放，国民经济延续恢复发展态势，多数指标好于上月，其中投资数据备受关注。

　　1至8月，全国固定资产投资同比增长5.8%，比前7月加快0.1个百分点，主要呈现三大特点：

　　制造业投资增速加快。受复杂的外部不确定性影响，今年以来产业链供应链不畅问题比较突出。面对这种情况，制造业补链强链的投资加大，前8月，制造业投资增长10.0%，较前7月加快0.1个百分点。银行对于制造业的中长期贷款保持较快增长，也支持了制造业投资较快增长。

　　高技术产业投资增长较快。前8月，高技术产业投资增长20.2%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长23.0%、14.2%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长28.0%、27.4%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长20.0%、16.9%。

　　基础设施投资回升明显。地方专项债发行使用加快，政策性、开发性金融工具资金有效投放，各地积极推进交通、能源、物流、农业农村等基础设施和新型基础设施建设，促进了基础设施投资加快增长。今年前8月，基础设施投资增长8.3%，比1至7月加快0.9个百分点，增速连续4个月回升。

　　今年以来面对复杂的经济形势，党中央、国务院出台了一系列政策措施稳定经济运行，但需求不足仍然是当前经济运行当中的一个突出矛盾。近期，国务院常务会议提出再增加3000亿元以上的政策性开发性金融工具额度，同时要求依法用好5000多亿元专项债地方结存限额。

　　“这些政策将有利于扩大固定资产投资，特别是基础设施投资，促进经济加快恢复。”付凌晖表示，初步统计，前期已经落实到项目的政策性开发性金融工具投放金额3000亿元，支持投资项目900多个，项目计划总投资超过3万亿元，投资撬动作用比较明显。

　　随着新增地方专项债发行使用加快，各地抓紧落实专项债对接项目，有力保障了投资项目的建设资金。今年1至8月，固定资产投资到位资金当中，国家预算内资金同比增长36.2%，基础设施投资到位资金同比增长17.4%，比前7月加快1.7个百分点。

　　“随着专项债等建设资金的逐步到位，基础设施项目陆续开工，投资进度不断加快。”付凌晖介绍，今年1至8月，基础设施新开工项目个数达到5.2万个，比去年同期增加1.2万个，比前7月增加7896个；基础设施投资新开工项目计划总投资同比增长了16.6%，其中亿元及以上新开工项目计划总投资同比增长了18.8%。

　　居民消费价格基本平稳

　　今年以来，全球通胀压力持续加大。由于我国前期没有采取“大水漫灌”的政策，今年以来又持续加大了市场保供稳价的力度，国内商品和服务供给总体充足，居民消费价格基本平稳。8月，居民消费价格（CPI）环比由上月上涨0.5%转为下降0.1%，同比上涨2.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

　　从环比看，CPI由升转降，主要是由于猪肉和鲜菜价格涨幅回落。8月，猪肉价格环比上涨0.4%，环比涨幅比上月回落25.2个百分点；尽管南方高温天气对蔬菜供应产生一定影响，但北方蔬菜大量上市，使鲜菜价格环比上月上涨2%，涨幅比上月回落8.3个百分点。

　　从同比看，CPI涨幅回落，主要是由于能源和鲜菜价格涨幅回落影响。8月份，CPI中能源价格同比涨幅比上月回落2.3个百分点，拉低CPI涨幅0.16个百分点；鲜菜价格上涨6%，涨幅比上月回落6.9个百分点，拉低CPI涨幅0.12个百分点。

　　“下阶段，国际大宗商品价格对国内价格的影响仍然有不确定性，国内经济恢复对价格的拉动也会提升。但是我国市场供给能力比较强大，保供稳价的措施效应会持续显现，市场价格稳定有较好的条件。”付凌晖说。

　　8月，扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅与上月相同。核心CPI持续处于较低水平，是否意味着内需不足？

　　付凌晖表示，今年以来，受到疫情冲击、外部环境变化等多重因素影响，国内需求恢复相较于生产恢复比较缓慢，当前需求不足的矛盾仍然比较突出。但是，随着稳经济一揽子政策措施和接续政策措施持续落地，8月消费、投资的增速均有所回升。其中8月社会消费品零售总额同比增长5.4%，比上月加快2.7个百分点，前8月社会消费品零售总额同比增长0.5%，累计增速由负转正。

　　“随着这些政策效应的逐步显现，核心CPI处于低位的状况会逐步得到改善。”付凌晖说。

　　房地产市场出现积极变化

　　7月28日，中共中央政治局召开会议提出，要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

　　付凌晖介绍，支持刚性和改善性住房需求，用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款等政策效果正逐步显现。

　　市场销售降幅收窄。今年1至8月，全国商品房销售面积同比下降23%，降幅比前7月收窄了0.1个百分点；商品房销售额下降27.9%，降幅收窄0.9个百分点。

　　续建项目投资保持增长。地方保交楼稳步推进，效果逐步显现。1至8月，施工期超过2年即将步入交付阶段的房地产开发项目投资增速比前7月有所加快。

　　企业到位资金降幅收窄。1至8月，房地产开发企业本年到位资金同比下降25%，降幅比前7月收窄0.4个百分点。

　　“尽管房地产市场出现了一些积极变化，但是也要看到，房地产市场仍然还在下行，房地产开发投资同比降幅比上月扩大。”付凌晖表示，今年前8月，房地产开发投资同比下降7.4%，“推动房地产市场平稳健康发展，仍然要继续付出努力。”


　　《 人民日报 》（ 2022年09月17日 04 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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