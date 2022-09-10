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嫦娥石：我科学家首次在月球上发现新矿物

2022年09月10日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：嫦娥石：我科学家首次在月球上发现新矿物-光明日报-光明网

　　 本报北京9月9日电（记者陈海波）中国传统节日中秋佳节前夕，国家航天局、国家原子能机构联合在京发布嫦娥五号最新科学成果——中国科学家首次在月球上发现的新矿物，被命名为“嫦娥石”。这是人类在月球上发现的第六种新矿物，我国由此成为世界上第三个在月球发现新矿物的国家。

　　 嫦娥石是一种磷酸盐矿物，呈柱状晶体，存在于月球玄武岩颗粒中。中核集团核工业北京地质研究院创新团队，通过X射线衍射等一系列高新技术手段，在14万个月球样品颗粒中，分离出一颗粒径约10微米大小的单晶颗粒，并成功解译其晶体结构。经国际矿物协会新矿物命名及分类委员会投票通过，确证为新矿物。

　　 2020年12月17日，嫦娥五号携带1731克月球样品返回地球。截至目前，国家航天局已完成四批152份共计53625.7毫克的月球样品发放，有33家科研单位的98位申请人通过申请。第五批月球样品正完成评审，后续将按程序发放。中科院、教育部、自然资源部、中核集团等多个单位获批承担月球样品研究工作。国外科学家、留学生也参加了联合研究，并在岩浆分异、太空风化、氦-3气体以及生物能转化等方面取得最新成果。这些工作对认识月球起源与演化，探寻月球资源的有效利用以及实现“零能耗”的地外环境和生命支持系统具有重要启示意义。

(责编：乔业琼、杨迪)
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