本报合肥9月16日电 （记者李俊杰、徐靖）近日，2022年全国大众创业万众创新活动周在安徽合肥启幕。本届活动周将从9月15日持续到21日，以“创新增动能，创业促就业”为主题，采用线上线下相结合的方式，主会场设在安徽省合肥市，在全国各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团同步开展。

活动周通过主会场活动、部委活动、地方活动、海外活动、线上活动等近1000场系列活动，全面回顾并展示近年来深入实施创新驱动发展战略、纵深推进大众创业万众创新取得的新进展、新成就和新突破，把创新创业更好地转化为经济发展新动能。

《 人民日报 》（ 2022年09月17日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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