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湖南省浏阳市依托党群服务阵地，打造“奔跑者”红色驿站

户外劳动者有了“暖心之家”（倾听·服务资源下沉）

本报记者  王云娜
2022年09月17日07:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记强调，要加强社区基层党组织建设，加强和改进社区工作，推动更多资源向社区倾斜，让老百姓体会到我们党是全心全意为人民服务的，党始终在人民群众身边。

　　千头万绪的基层工作，关系着千家万户。近年来，各地创新服务手段，提升服务效能，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。本版今起推出“服务资源下沉”系列报道，聚焦各地不断夯实基层服务基础、提升基层服务水平的务实举措，汇聚更多发展强力。

　　——编  者  

 

　　中秋已过，“秋老虎”仍威力不减。送完午高峰最后一单，湖南省浏阳市才常广场商圈的外卖员高强，感觉又累又热。他赶忙来到附近的“奔跑者”红色驿站，舒舒服服地洗把脸、喝口水，再躺下来打个盹，“在驿站休息一会儿、补充能量，晚上送餐更有劲了！”

　　近年来，平台经济蓬勃兴起，催生出以外卖员、快递员为代表的新职业群体。今年以来，浏阳市整合党群服务资源，建设起覆盖城区的“奔跑者”红色驿站。累了能休息、渴了有水喝、热了能乘凉、冷了能取暖，红色驿站成为户外劳动者的“暖心之家”。

　　驿站添便利——

　　户外劳动者休憩歇脚有了“专属空间”

　　才常广场商圈是浏阳老城区的商业集聚地，各类餐饮门店就有600多家，聚集了大量外卖员。“每天最少要完成45单，集中在午餐和晚餐时段。下午2点多到5点多相对空闲，就想找个地方歇歇脚。”高强说，以前没有驿站的时候，花坛边、树荫下、角落里，都是他的临时休息场所。

　　“外卖员普遍面临没地方休息的问题，大家的诉求很强烈。”高强所在的外卖平台浏阳区域代理商工会负责人鲁礼华说，公司曾考虑在商圈里租一处集中落脚点，但一算账，成本太高。

　　这一燃眉之急，在今年5月得到解决。当月，约400平方米的才常广场商圈党群服务中心开辟专门区域，配置座椅、茶几、微波炉等设施，打造了服务于户外劳动者的“奔跑者”红色驿站。

　　对驿站，高强有很强的归属感。“一直以来，有许多爱心商家为我们提供休息的地方，但我们担心影响商家做生意，只是偶尔去歇一会儿。”高强说，“现在，驿站就在商圈里，离餐饮门店才几步路。我们闲下来随时可以去，想待多久就待多久，不会有心理负担！”

　　今年2月起，浏阳市依托街道社区党群空间、楼宇商圈党群服务中心、小区邻里之家等现有党群服务阵地，建设了25个“奔跑者”红色驿站，户外劳动者休憩歇脚有了“专属空间”。

　　选点布局科学，当地尽量在“奔跑者”群体相对集中且临街靠路的地点选址建站。“如今，即便是在黄金地段、热闹街区，也设立了‘奔跑者’红色驿站。”浏阳市委组织部副部长李斌介绍。

　　为了让户外劳动者找得到、进得去，各驿站在街头醒目位置设立款式和字样统一的标识标牌，驿站还设置站长和专职管理员，由党员、志愿者参与日常管理，确保驿站运行常态化、管理规范化。

　　服务多一度——

　　各驿站因地制宜推出一系列“自选动作”

　　外卖员刘家扬最多隔两天就需要给电动摩托车换电瓶，他最怕电动摩托车在夜里没电。“每天晚上9点后，夜宵订单量暴增，是我一天中最忙的时候。”刘家扬说，“提供电瓶租赁服务的商户，最近的离夜宵街有4公里距离。本来就忙，还得绕道去换电瓶，费劲得很！”

　　淮川街道党工委依托朝阳社区党群服务中心，建设“奔跑者”红色驿站，并向骑手们发放了调查问卷。刘家扬毫不犹豫地把“换电瓶难”写了上去。没想到，这个问题真解决了！

　　淮川街道党工委委员、组织委员陈珍告诉记者，街道与社区一道，联系电瓶租赁企业，引导企业在驿站外设立提供电瓶租赁的电箱柜。这样一来，骑手们租用、更换电瓶，就像租赁共享充电宝一样便捷。

　　为了避免驿站沦为摆设，浏阳市通过发放电子问卷、召开座谈会、走访等方式，广泛收集户外劳动者的刚性需求。

　　按照长沙市委两新工委统一部署，结合摸底结果，全市所有“奔跑者”红色驿站都配备了桌椅、微波炉、饮水机、冷暖电器、应急药箱（柜）、手机充电区和报刊书籍，确保驿站配置实用、功能多样。

　　在此基础上，各驿站因地制宜推出一系列“自选动作”。了解到骑手们有时会遇到头盔丢失、降雨等突发情况，朝阳社区的驿站特意准备了备用头盔、雨衣、手电筒等应急物品。针对时间紧、任务急的问题，一些驿站协调街区开辟电动摩托车临时停靠点，为骑手节约送餐时间。一些驿站在夏天开设爱心冰箱，免费提供冷饮、西瓜等降暑食物，为快递员、环卫工人送去清凉。

　　“奔跑者”红色驿站开放以来，吸引了许多户外劳动者光顾，也收获大量好评。仅在今年7月，浏阳全市“奔跑者”红色驿站就服务户外劳动者8100多人次。

　　激发新力量——

　　引导“奔跑者”发挥优势回馈社会

　　“今年暑假，我在驿站参加夏令营课堂，学到好多有趣的知识，还认识了新朋友。”在集里街道龚家桥社区的“奔跑者”红色驿站，五年级小学生悦悦高兴地说。听到这话，妈妈李永芳露出了欣慰的笑容。

　　过去一到寒暑假，像李永芳这样有孩子的外卖员就很苦恼，“送外卖带着孩子不安全，只能把孩子独自留在出租屋里。”

　　今年7月起，驿站开设了“580夏令营课堂”，请来中学老师和大学生志愿者，免费开设各类素质教育课程。李永芳立马给悦悦报了名。“她的假期生活有着落了，我也能安心工作。”李永芳说。

　　各驿站根据“奔跑者”的职业特征，定期开展儿童托育、心理疏导、法律服务、健康义诊等活动，满足新就业群体的个性化需求。

　　庞博（化名）是一名长途货车司机，长期奔走在长沙与贵阳之间。在关口街道商会大厦楼宇“奔跑者”红色驿站组织的一次活动中，社区干部了解到，庞博家经济困难。不久后，他们为庞博的小儿子申请了“微公益计划”补助，提供“阳光宝贝”暑假托管服务。“多亏驿站及时帮助，我们逐渐渡过难关。”庞博说。

　　在提供优质服务的同时，浏阳注重引导“奔跑者”参与社会治理，充分发挥走街串巷、熟悉社区楼宇的优势，鼓励他们化身政策宣传员、文明劝导员、信息反馈员、平安巡防员，从“为我服务”向“我要服务”转变。

　　庞博正在上大学的女儿受到家人鼓励，加入社区志愿服务队伍，一放暑假就来到关口街道，开展交通文明劝导。刘家扬深夜送餐途中经过浏阳河中路风光桥时，发现道路中央隔离护栏倾斜，存在较大安全隐患，立马向朝阳社区反映了情况，朝阳社区及时联系浏阳市市政园林维护中心，很快修好了护栏。

　　“驿站实行积分奖励制度，志愿服务和情况反馈，都能获得积分，积分又可以用于兑换日常生活用品，进一步激发新就业群体服务热情，为城市基层社会治理贡献新力量。”李斌说，驿站让温暖和善意深入人心，户外劳动者又将温暖回馈给社会，成为美好生活共同的创造者、守护者。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月17日 06 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
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