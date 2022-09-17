本报记者 柴逸扉

图为“2022工展会购物节”现场。

中新社记者 陈永诺摄

海鲜、休闲零食、南北干货、家用电器……各种商品琳琅满目，被摆放在展摊的显眼位置。市民们或拖着购物车，或挎着大小购物袋，兴致勃勃地挑选着各种产品。场内店员的叫卖声此起彼伏。这是近期举办的香港“2022工展会购物节”上的场景。

本次购物节由香港中华厂商联合会（厂商会）主办，设有“休闲食品区”“健康养生区”“生活家品区”“服饰美容区”“Go Mall主题馆”和“智能电子产品区”6大展区，分布着超过350个摊位，为香港市民提供各式各样的优质产品和折扣优惠。

气氛热烈

尽管购物节现场早上10时才开放，但每天早上8时许便有市民在现场排队等候入场。即便到了闭幕前的几个小时，仍有不少人推着手推车到现场，把握最后的“扫货”机会。许多顾客表示，自己没有设定购物预算，看到喜欢的商品就会购买。

“我连续去了两天购物节，每次购物都会花两三千港元。”受访的香港市民陈太太告诉记者，自己和朋友都是工展会的常客，因为这里商品多，物美价廉，适合大量采购。“我这次买的产品主要有海鲜、服饰、洗漱用品等，都是家里吃穿用所需要的东西。”

冯先生带着太太和两个孩子一起到现场购物。他说，这次的购物节适逢中秋假期，所以全家有机会一起出动“扫货”，让购物成为一场“亲子游”。“孩子们喜欢买零食，我和太太买日用品和家电为主，大家各取所需，方便又省心。”

形式多样

市民“扫货”带劲，厂家促销起劲。为了抓住商机，各个摊位“频频出招”，吸引顾客前来下单。例如卖肉类产品的展摊推出牛排“买五赠一”活动，卖调味汁的展摊推出买XO酱送鲍鱼汁的优惠，还有的给每天到场的前50位顾客安排了低价折扣。

由于疫情防控的需要，购物节现场禁止试吃食品。这也让部分食品厂家别出心裁揽客。在一间腊肠摊位，经理伍先生表示，该摊位参展期间特意用电饭煲煲着腊肠，在热力作用下，腊肠的香味肆意飘散，吸引着不少客户前来购买。“很多客人说，虽然不能试吃，但冲着这香味也要买回去尝尝。”

与此同时，主办方也通过网上游戏赢免费门票、入场填奖券抽奖、到活动官网下载电子优惠券、安排免费穿梭巴士等形式，吸引市民到场购物。购物节现场的青年艺术体操、中东肚皮舞、手铃及木箱鼓敲击乐表演、怀旧金曲献唱等活动，也让市民们在购物的同时驻足欣赏。

另外，会场设置了两大特色主题区，分别是“香港回归祖国25周年展区”和“厂商会88周年怀旧区”，展示有关历史照片和工艺品，吸引不少市民拍照留念。

助力消费

一连4日的活动，总入场人次近6万，总销售额约6000万港元，这样的成绩让厂商会会长史立德表示“相当满意”。

“购物节去年首度举办便广受欢迎，而本届购物节摊位数量比去年增加了三成，可见参展商对购物节的促销作用充满信心。”史立德说，工展会购物节是厂家接触新客源、让产品走向市场的优质平台。今年入场人次和销售总额的数据表明，香港经济正恢复动力，消费市场处于稳步复苏的状态。希望本次购物节让香港的中小企业获得更多订单，实现更多盈利。

香港特区政府商务及经济发展局局长丘应桦表示，近期特区政府向符合资格的市民派发了消费券，预估为当地市场注入了超百亿元的消费动力。希望这波刺激效应对购物节的消费起到一定作用。

(责编：孙红丽、杨迪)

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