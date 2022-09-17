约古宗列曲位于青海省玉树藏族自治州曲麻莱县麻多乡，这里是三江源国家公园的核心区。三江源国家公园在生态保护第一的前提下，建立“一户一岗”生态管护公益岗位机制，园区内每户有1名生态管护员，他们共同守护着一江清水。图为生态管护员在约古宗列曲附近巡护。

新华社记者 张 龙摄

曾经的采煤沉陷区，如今放眼满山绿；防风固沙工程，让荒漠变绿洲；通过水生态修复，河湖面貌不断改善……近年来，各地践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极开展生态修复。

山水林田湖草沙是不可分割的生态系统。习近平总书记指出，要提升生态系统质量和稳定性，坚持系统观念，从生态系统整体性出发，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，更加注重综合治理、系统治理、源头治理。

“十三五”期间，全国开展了25个山水林田湖草生态保护修复工程试点，生态保护修复正成为守住自然生态安全边界、促进自然生态系统质量整体改善的重要保障。

以习近平生态文明思想为引领，亿万人民正驰而不息，久久为功，努力建设人与自然和谐共生的现代化，为共建清洁美丽世界贡献中国智慧和中国力量。

(责编：孙红丽、杨迪)

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