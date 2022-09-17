记者 姚亚奇

原标题：科技信息化为生产安全织密保护网

9月16日，在应急管理部举行的新闻发布会上，应急管理部科信司司长魏平岩表示，近年来，科技信息化深度融入安全生产工作，推动企业本质安全水平提升。

应急管理部危化监管一司副司长宋宏林介绍，近年来，应急管理部充分运用先进信息技术，建成危险化学品安全生产风险监测预警系统，实现全国7000余家企业、2万余处重大危险源监测监控信息全部联网，持续加强危险化学品重大危险源安全风险线上管控。

近年来，应急管理部大力推进执法信息化建设。“目前，全国共有15个省（区、市）和新疆生产建设兵团使用应急管理部统一建设的系统，有16个省（区、市）使用自行建设的执法信息化系统。”应急管理部安全执法和工贸监管局局长杨智慧表示。按照“部建推广、自建对接、模块升级、数据共享”原则，在全国应急管理系统布局应用“互联网+执法”系统，取得了执法信息化基础逐步完善、数据共享应用机制基本建立、系统推广应用力度不断加大等初步成效。

去年12月，国务院印发的《“十四五”国家应急体系规划》提出，通过先进装备和信息化融合应用，实施智慧矿山风险防控等示范工程。“智慧矿山建设集成应用各类传感感知、信息通信等先进信息化技术，能够显著提升矿山生产效率与安全水平，总体上降低企业成本。”国家矿山安监局网信办主任王素锋指出，利用5G网络超高速率、超低时延的特性，可以实现矿山井下设备超远程精准控制和无人驾驶纯电动矿用卡车智能编队运行；利用“数字孪生”技术可以对真实的矿山运行状况进行实时监控；利用工业互联网平台可以让人、数据、物等资源要素实现互联互通等。

(责编：孙红丽、杨迪)

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