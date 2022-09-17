赵婷婷

原标题：北京19日起气温将明显下降

北京青年报记者从北京市气象台获悉，近期北京地区的平均气温比常年同期偏高近3℃。不过受冷空气影响，19日起本市气温将出现明显下降，其中，20日白天的最高气温只有24℃。

预计今明两天，本市天气仍以晴为主，气温仍较高，白天最高气温在31℃至33℃之间。其中，今天的空气湿度较大，最高气温可达33℃左右，白天依旧较为闷热。到了周日，随着冷空气逐渐渗透进京，北风渐起，本市气温将有所下降，白天最高气温预计在31℃，夜间最低气温17℃。当天，本市还将有3级左右偏北风，湿度明显下降，天气将由闷热转为晴热。19日起，随着冷空气影响的深入，本市气温将出现明显下降，下周（19日至24日）本市最高气温将维持在24℃至29℃，大部分时间的体感较舒适。

目前北京是否已经入秋？市气象台首席预报员荆浩介绍，根据我国气象行业标准——《气候季节划分》的相关规定，连续5天滑动平均气温≤22℃，则以其所对应的日平均气温序列中第一个≤22℃的日期作为秋季起始日，从近期的气温来看，北京尚未达到入秋标准。

(责编：孙红丽、杨迪)

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