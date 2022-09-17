原标题：前8个月我国对上合组织其他成员国进出口同比增长26%

新华社北京9月16日电（记者邹多为）海关总署16日发布数据显示，今年前8个月，我国对上合组织其他成员国进出口1.73万亿元，同比增长26%，较同期外贸整体增速高15.9个百分点，占我国外贸总值的6.3%，较去年同期提升0.8个百分点。

具体来看，前8个月，我国对上合组织其他成员国出口1.07万亿元，增长25.4%；进口6550.1亿元，增长27%。8月当月进出口2567.9亿元，创月度历史新高，增长28.9%。其中，出口1615.1亿元，增长25.9%；进口952.8亿元，增长34.3%。

从主要进口产品看，前8个月，我国自上合组织其他成员国进口原油、煤炭、天然气合计1.17亿吨，增加11.3%；价值3726亿元，增长70.4%，占我国自其他成员国进口总值的56.9%，拉动我国自其他成员国进口整体增长29.8个百分点。同期，进口农产品492.4亿元，增长11%，占7.5%。

从出口情况看，机电产品、劳动密集型产品出口快速增长。前8个月，我国对上合组织其他成员国出口机电产品5639.6亿元，增长19.7%，占我国对其他成员国出口总值的52.6%，拉动我国对其他成员国出口整体增长10.9个百分点。同期，出口劳动密集型产品2047.3亿元，增长24.5%，占19.1%，拉动我国对其他成员国出口整体增长4.7个百分点；出口基本有机化学品631亿元，增长41.7%，占5.9%，拉动我国对其他成员国出口整体增长2.2个百分点。

(责编：孙红丽、杨迪)

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