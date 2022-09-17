原标题：国信证券：聚焦产业发展，服务区域经济，勇担“双区”建设排头兵

近年来，国信证券以保荐承销业务为重点，紧紧抓住科创板设立、创业板改革、北交所设立和注册制试点机会，主动融入粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区建设大潮。深圳市今年6月提出打造“20+8”产业集群政策以来，国信证券发挥地域优势和专业特长，聚焦产业发展和区域服务，积极担起“双区”建设排头兵的重任。

聚焦“双区”建设，做好优质企业融资服务

8月17日，路维光电成功登陆科创板，这是国信证券成功保荐的大湾区第87家上市公司。路维光电的发行上市，是国信证券服务“双区”建设的一个缩影。截至今年8月31日，国信证券在大湾区累计完成股权类项目144家，融资规模1136.03亿元；其中完成IPO项目87家，融资规模549.96亿元。

在深圳地区，国信证券完成股权项目103家，累计承销金额724.87亿元。2021年底，上述公司总资产和净资产分别达到6.77万亿元和8744亿元，当年度净利润达到689亿元。

国信证券助力路维光电登陆上交所科创板

目前，国信证券正结合“双区”产业特点，持续做好股权承销项目遴选，做好过会项目发行、在会项目审核，加快在做项目的承做和申报，把更多优质“可投”公司推向市场。同时做好上市公司全价值链服务，利用公司整体客户优势，加强并购重组和产业整合。

聚焦产业发展，助力先进制造业集群发展

近年来，国信证券坚定落实国家科技创新战略，积极做好“硬科技”“三创四新”“专精特新”企业的开发、培育和承做工作。截至目前，国信证券已累计完成创业板IPO项目79家，完成科创板IPO项目15家，居于市场前列；完成北交所首批上市公司之一贝特瑞，成为北交所“市值一哥”，市值比例目前占到23%。

为大力推动先进制造业的产业集群发展，形成系统化促进深圳产业高质量发展的体系，今年6月，深圳出台了《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，提出了20个战略性新兴产业发展重点细分领域，和8个未来产业重点发展方向，力求打造“20+8”产业集群抢占未来产业发展先机。

围绕做好“20+8”产业集群服务工作，国信证券有的放矢、突出重点，在开展大湾区投行服务项目中，行业主要集中在新一代信息技术、生物医药、高端装备、新材料以及新能源领域，所涉行业主要有网络与通信产业集群如菲菱科思、贝仕达克；新能源产业集群如北交所市值最大的贝特瑞；高端医疗器械、物医药产业及大健康产业集群如普门科技、尚荣医疗；精密仪器设备产业集群如长盈精密等。更有一些企业成为行业龙头：国内技术领先的通用电子测试测量仪器企业鼎阳科技，国内唯一一家以质谱技术入选“国家创新人才推进计划-重点领域创新团队”的企业禾信仪器，亚洲第一家主营业务为航材分销的上市公司润贝航科，以及机器视觉应用技术领先者奥普特等。

下一步，国信证券将持续跟进“20+8”产业服务，增加专业投入加快培育优质企业，助力更多处于成熟期的企业在科创板、创业板、北交所发行上市，并通过提供再融资、并购、产业整合等，做好上市公司全价值链服务。

聚焦区域服务，发挥“桥梁”“纽带”作用

作为深圳市属国有金融企业，长期以来，国信证券保持高效率、优服务、强责任的作风，以服务好市属国企为己任，用实际行动践行国资国企使命担当。

截至2022年8月31日，国信证券已完成深圳国企项目18家、融资规模108.50亿元。2021年10月29日，国信证券助力深圳国资控股企业深城交成功登陆深交所创业板，募集资金14.60亿元，发行市盈率40.69倍，是深圳国资委系统第35家上市公司，也是本地第325家A股上市公司。目前，国信证券与深圳国资系统企业的合作不断加深。

紧跟深圳市国资国企发展战略部署，国信证券将继续发挥长期服务民营企业、服务战略性新兴产业的经验和优势，进一步强化协同，成为深圳市属国企进入资本市场的“桥梁”和服务实体经济的“纽带”，共同提升国有资本的综合竞争力和市场影响力，促进社会经济平稳健康发展。

作为扎根深圳的全国性大型综合类证券公司，下一步，国信证券将秉持服务实体经济初心，发挥专业优势和地域优势，全力做好“双区”产业培育、企业融资以及产业整合，助力更多的优秀企业利用资本市场实现高质量发展，在服务国家战略和实体经济发展中贡献更多“国信力量”。

(责编：李源、曹淼)

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