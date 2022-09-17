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第五届进博会“零碳进博”发布会暨核心支持企业签约仪式成功举办

2022年09月17日08:52 | 来源：中国国际进口博览会
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原标题：第五届进博会“零碳进博”发布会暨核心支持企业签约仪式成功举办

2022年9月16日，在第五届进博会倒计时50天之际，中国国际进口博览会“零碳进博”发布会暨核心支持企业签约仪式在国家会展中心（上海）举行。

中国国际进口博览局副局长孙成海、国家会展中心（上海）总裁宁风，中国太平洋财产保险股份有限公司董事长顾越、总经理曾义出席会议。上海环境能源交易所、中国投资协会能源投资专委会相关负责人一并参会。

新三年，新起点，新征程

会议现场，一同签署2022年-2025年《进博局及国展中心与中国太保核心支持企业合作协议》。本次签约，是中国太保服务国家战略的再出征，是中国太保保障进博会“越办越好”的再誓言。

传递绿色价值，助力零碳进博

作为绿色保险领域的先行者，中国太保持续深耕ESG领域，积极服务“碳达峰碳中和”国家战略。自第四届进博会起，中国太保产险与中国国际进口博览局、国家会展中心(上海)、中国投资协会能源投资专委会、上海环境能源交易所等建立战略合作，共同启动进博碳中和项目，通过碳资产购买和碳中和保险的创新“碳中和”解决方案，中和了第四届国际进口博览会产生的温室气体排放，首次实现“零碳进博”。

为进一步放大“零碳进博”溢出效应，在去年进博会期间碳配额购买方式的基础上，今年第五届进博会将全新引入“碳普惠”机制，发布“零碳进博、零塑办博”的创新方案，使进博会成为全球会展行业低碳生活、可持续发展的绿色标杆。同时，联合发布第五届进博会“零碳进博、零塑生活”倡议书，呼吁全体参会人员通过自愿行动支持零碳进博目标，推广零碳、零塑理念。本次碳普惠活动将记录他们参加进博会期间的低碳足迹，注销个人碳排量，助力“零碳”进博。

持续创新保障，全面护航进博

中国太保已连续四年为进博会保驾护航，服务内容不断丰富，风险保障持续升级。今年，中国太保为第五届进博会提供总保额逾 1.2 万亿元的“产、寿、健”一站式综合保险保障方案。中国太保充分考虑疫情常态化背景下的展会保险需求，对保障方案进行了“2 提升1新增”的优化升级，新增人均保额25万元的新冠疫苗接种身故责任保障，优化两大责任保障，新冠身故责任保额提升25%，航空意外身故保额提升10%，全面保障再创新。

未来，中国太保将以“全面支持、全新投入、全心服务”的最高标准服务进博，践行“太保服务，让进博会更圆满”的庄严承诺。

(责编：李源、曹淼)
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