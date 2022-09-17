人民网北京9月17日电 （记者乔雪峰）9月17日，国家邮政局公布了2022年8月邮政行业运行情况，数据显示，1-8月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成8791.8亿元，同比增长7.7%；业务总量累计完成9204.2亿元，同比增长6.7%。

8月份，全行业业务收入完成1114.6亿元，同比增长9.3%；业务总量完成1188.3亿元，同比增长7.0%。

1-8月，邮政服务业务总量累计完成1466.8亿元，同比增长6.2%；邮政寄递服务业务量累计完成189.7亿件，同比增长9.8%；邮政寄递服务业务收入累计完成260.6亿元，同比增长3.8%。

8月份，邮政服务业务总量完成158.8亿元，同比增长4.8%；邮政寄递服务业务量完成24.0亿件，同比增长6.5%；邮政寄递服务业务收入完成30.3亿元，同比增长1.1%。

1-8月，全国快递服务企业业务量累计完成703.0亿件，同比增长4.4%；业务收入累计完成6764.4亿元，同比增长3.9%。其中，同城业务量累计完成84.1亿件，同比下降5.1%；异地业务量累计完成606.9亿件，同比增长6.4%；国际/港澳台业务量累计完成12.0亿件，同比下降15.1%。

8月份，全国快递服务企业业务量完成94.3亿件，同比增长4.9%；业务收入完成883.9亿元，同比增长5.2%。

1-8月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%；业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、49.2%和10.8%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.2个百分点，异地快递业务量的比重上升1.6个百分点，国际/港澳台快递业务量的比重下降0.4个百分点。

1-8月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.0%、15.5%和7.5%，业务收入比重分别为77.4%、13.4%和9.2%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.5个百分点，快递业务收入比重下降1.0个百分点；中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点，快递业务收入比重上升0.7个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.2个百分点，快递业务收入比重上升0.3个百分点。

1-8月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.8，较1-7月基本持平。

(责编：孙红丽、高雷)

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