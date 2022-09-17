神舟十四号乘组两名航天员已成功出舱
2022年09月17日16:28 | 来源：新华网
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新华社北京9月17日电（李国利、杨欣）据中国载人航天工程办公室消息，9月17日13时35分，航天员蔡旭哲成功开启问天实验舱气闸舱出舱舱门。至15时33分，航天员蔡旭哲、航天员陈冬先后成功出舱。
目前，两名出舱航天员已完成安装脚限位器和舱外工作台等工作，后续将在小机械臂的支持下，相互配合开展舱外助力手柄安装、载荷回路扩展泵组安装、舱外救援验证等作业。航天员刘洋在核心舱内配合支持两名出舱航天员开展舱外操作。这是航天员蔡旭哲首次执行出舱活动任务。
(责编：王静、白宇)
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