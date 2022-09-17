人民网北京9月17日电 （记者杜燕飞）在15日举行的现代物流与供应链发展论坛暨第三届“流动中国”公益宣传活动启动仪式上，与会嘉宾认为，建设现代流通体系、畅通国民经济循环，事关我国经济社会发展大局。物流企业要以供应链管理创新带动生产消费模式变革，加快打造新业态新模式，促进产业链、供应链、价值链深度融合，助力实体经济高质量发展。

“作为发展服务业和第三产业的重要组成部分，物流企业要顺应时代发展趋势，大力推动产业数字化，促进资源要素高效流动，深化线上线下融合，加快打造新业态新模式，支撑实体经济高质量发展。” 十一届全国政协委员、商务部原部长助理黄海表示。

国家发改委经济贸易司副司长张江波表示，中国物流集团作为物流行业“国家队”，应深度融入现代物流领域重大规划布局，抓实抓细重大政策落实，参与重大设施建设，组织开展重大课题研究。

“我们正处于由‘物流大国’迈向‘物流强国’的关键时期和战略机遇期，以中国物流集团为代表的物流企业，应以需求牵引推动供应链创新先行、促进制造业与物流业深度融合、选择重点领域推进数字化转型、内引外联升级物流网络、重点突破发力国际物流领域，共同开创现代物流发展美好明天。”中国物流与采购联合会会长何黎明表示。

国家发改委综合运输研究所所长汪鸣认为，现代物流是支撑国民经济有序运行的基础性产业，是优化产业组织与提升产业价值的战略性产业，也是引导产业布局和业态创新的先导性产业。构建新发展格局下的产业链供应链协同，物流供给服务要按照供给侧结构性改革的要求，进行网络格局、服务组织、服务创新、业态更新等方面的大调整、大变革。

“今年以来，国家层面频出扶持政策，物流保通保畅工作取得阶段性进展，支撑了经济复苏。”交通运输部科学研究院现代物流研究中心副主任李彦林认为，当前，物流企业应在国际物流通道建设和运营、加快物流基地网络布局、加快运输结构调整和多式联运发展、推动数智化发展、深化国际化发展战略等方面发力。

中国物流集团党委副书记向宏表示，自成立之日起，中国物流集团致力于增强国有资本在现代物流领域控制力、带动力和影响力，与社会各界共同探讨物流行业发展新路径，谋划业务板块新布局，推进我国物流行业现代化转型。

中国物资储运集团有限公司董事长房永斌表示，构建现代物流体系，离不开产业链供应链现代化水平的提升。当期，中储已搭建起中储智运网络货运平台以及中储钢超、中储易有色、中储云链、中储货兑宝等产业供应链服务平台，得到了市场认可。

“建设现代流通体系、畅通经济循环也需要新一代数字供应链支撑。我们围绕供应链全业务流程、业务对象、业务场景，依托对前沿技术的研发及应用，规划打造中储智运数字供应链技术方案支撑体系、业务平台支撑体系、大数据产品体系，赋能供应链上下游企业商品交易、运输、仓储、融资等全链条数智化。”中储智运创始人、首席战略官李敬泉表示。

(责编：孙红丽、高雷)

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