人民网北京9月17日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，中俄东线天然气管道（河北安平-山东泰安）正式投产，我国东部能源通道进一步完善，环渤海地区能源供给能力不断提高。

中俄东线天然气管道泰安联络压气站。受访者供图

记者了解到，此次建成投产的中俄东线天然气管道（河北安平-山东泰安）是中俄天然气管道东线南段（河北永清-上海）的组成部分，线路全长320公里，管径1219毫米，设计压力10兆帕，设计输量189亿立方米/年，沿线设站场4座，2020年10月开工建设。

据介绍，该段管道建设期间，建设团队克服山地施工复杂、洪涝灾害多发等困难、采用“两段法”设计和施工，削方降坡，实现山区石方段沟上焊接的技术突破；应用DR数字无损检测、站场自动焊、装配式建筑等技术，大幅节省工期，确保工程质量，提升工效。

国家管网集团有关负责人表示，作为我国首条自主建设管理的智慧管道，中俄东线南段（河北永清-上海）以通过“移动端+云计算+大数据”集成管道全生命周期数据，探索“互联网+机组”的“智能工地”建设，实现管道建设管理的可视化、网络化、智能化。

中俄东线天然气管道（河北安平-山东泰安）施工作业。受访者供图

中俄东线天然气管道工程起点位于黑龙江省黑河中俄边境，止于上海市白鹤末站，途径黑龙江、吉林、内蒙、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海9省市，管道全长5111公里，新建管道3371公里，分北、中、南三段核准建设，北段（黑龙江黑河-吉林长岭）和中段（吉林长岭-河北永清）均已投产运行。

“中俄东线天然气管道全线2025年投运后，将打通我国东部能源通道，推动管道沿线地区产业结构升级和经济社会高质量发展，对构建清洁低碳、安全高效的能源体系具有积极意义。”该负责人表示。

(责编：孙红丽、高雷)

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