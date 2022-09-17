原标题：中宏保险启动2022年金融知识普及月活动，多项举措优化客户体验

为切实提升社会公众金融素养，强化消费者教育，营造清朗金融网络环境，2022年9月，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会以及国家互联网信息办公室，联合开展的“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动如期而至。中宏保险响应号召，公司上下迅速部署，启动了金融知识普及月活动。

近期，中宏保险发布的最新客户净推荐值（Net Promoter Score，以下简称NPS）报告，今年中宏保险的公司净推荐值和代理人净推荐值均达到50分以上，双双再创历史新高，其中代理人净推荐值更是保持连续四年提升。

“净推荐值”最早由知名咨询机构贝恩公司提出，是一种计量某个客户会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数，也是国际上最通用的顾客忠诚度分析指标之一。中宏保险在2015年就引入了净推荐值调研，成为保险业界较早引入NPS指标的公司，目前NPS指数已成为中宏保险的重要战略指标之一。

此次中宏保险NPS报告显示，品牌、服务、产品是客户推荐中宏保险的三大主因，其中28%的推荐者选择优质的“服务”作为重要理由，比例较去年进一步提升，可见专业高效的服务体验正成为成就中宏保险卓越客户口碑的关键之一。而在数字化发展的大趋势之下，中宏保险也借助科技赋能不断提升服务能力，优化客户体验。

例如，中宏保险官微自助服务已覆盖从客户查阅合同、签收合同、新单回访、查阅/开具发票、申请理赔、保单变更到宏宝机器人实时问答等一系列便捷服务，在线服务使用率稳步攀升。今年全新升级的“网宏店”更是打造了一站式线上客户服务经营平台，助力提升客户沟通效率和服务质量，赋能代理人迈向更加高效智能的线上经营模式。

在理赔服务方面，中宏保险不仅继续扩大自动支付范围，将自动支付金额从8000元提升至10000元，在今年疫情期间更有针对性的在受到疫情影响的地区推出多项便民举措，包括提高医疗险免原件理赔限额，扩大免原件线上理赔范围等等。此外，上半年中宏保险理赔效率继续提升，理赔移动平台使用率和当日获赔率分别达到89.74%和80.40%，相比去年同期均显著提升，理赔支付平均时效也缩短至1.79天，使理赔客户获得了更便捷高效的服务体验。

在市场竞争日趋激烈的今天，客户体验已逐渐成为保险公司争取客户、树立良好形象的最有力工具，也是能否建立客户忠诚度的关键。中宏保险正是通过持续的NPS调研，以更科学的指标评估各服务环节的客户体验，从而有针对性地推出各项优化举措。过去5年间，中宏保险已累计访问56,600位客户，缩短业务时效206,000个小时，为656,000位客户优化了服务体验，而与之对应的是，中宏保险收获的公司净推荐值也连续5年屡创新高，增幅高达48%。随着NPS 体系的深入推进，中宏保险仍将在代理人、产品和服务等层面继续建设和创新，不断携手更多的客户，为他们实现更全面的保障和更精彩的生活。

在持续优化客户体验的同时，中宏保险宣传普及金融知识、注重提升国民金融素养；倡导科学理财，帮助金融消费者守住“钱袋子”；贴近社会公众需求，开展教育活动，推动金融业健康发展；提供专业便捷的投资者教育服务，保护投资者合法权益；引导网民争做金融好网民，共建网络美好精神家园；强化金融风险提示，识别远离非法金融活动。中宏保险致力不断提升社会公众金融知识水平，多项举措优化客户体验，共筑维护金融消费者长远和根本利益的坚固防线，践行社会责任、服务民生，贡献有温度的金融力量。

(责编：李源、董童)

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