9月17日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十四号航天员蔡旭哲（上）、陈冬（下）同时在舱外操作的画面。据中国载人航天工程办公室消息，9月17日13时35分，航天员蔡旭哲成功开启问天实验舱气闸舱出舱舱门。至15时33分，航天员蔡旭哲、航天员陈冬先后成功出舱。新华社记者 郭中正 摄

新华社北京9月17日电（李国利、杨欣）据中国载人航天工程办公室消息，9月17日17时47分，经过约5小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务，航天员陈冬、航天员蔡旭哲已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。

航天员出舱活动期间，先后完成了舱外助力手柄安装、载荷回路扩展泵组安装、舱外救援验证等任务，全过程顺利圆满，进一步检验了航天员与小机械臂协同工作的能力、验证了问天实验舱气闸舱和出舱活动相关支持设备的功能性能。

9月17日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十四号航天员蔡旭哲在舱外操作的画面。新华社记者 郭中正 摄

9月17日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十四号航天员蔡旭哲出舱画面。新华社记者 郭中正 摄

9月17日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十四号航天员蔡旭哲出舱画面。新华社记者 郭中正 摄

(责编：徐婵、白宇)

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