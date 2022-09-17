独家视频丨神舟十四号乘组两名航天员已成功出舱
2022年09月17日19:33 | 来源：央视新闻客户端
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△神舟十四号航天员乘组第二次出舱活动实况
据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年9月17日13时35分，航天员蔡旭哲成功开启问天实验舱气闸舱出舱舱门。至15时33分，航天员蔡旭哲、航天员陈冬先后成功出舱。
目前，两名出舱航天员已完成安装脚限位器和舱外工作台等工作，后续将在小机械臂的支持下，相互配合开展舱外助力手柄安装、载荷回路扩展泵组安装、舱外救援验证等作业。航天员刘洋在核心舱内配合支持两名出舱航天员开展舱外操作。这是航天员蔡旭哲首次执行出舱活动任务。
△蔡旭哲出舱：我感觉良好
（总台记者 张伟 冀惠彦 王刚 李晓东 刘洁 刘冠青）
(责编：徐婵、白宇)
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