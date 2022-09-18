本报北京9月17日电 （记者余建斌、朱笑熺）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间17日17时47分，经过约5小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务，航天员陈冬、航天员蔡旭哲已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。

航天员出舱活动期间，先后完成了舱外助力手柄安装、载荷回路扩展泵组安装、舱外救援验证等任务，全过程顺利圆满，进一步检验了航天员与小机械臂协同工作的能力、验证了问天实验舱气闸舱和出舱活动相关支持设备的功能性能。

当天13时35分，航天员蔡旭哲成功开启问天实验舱气闸舱出舱舱门。至15时33分，航天员蔡旭哲、航天员陈冬先后成功出舱。航天员刘洋在核心舱内配合支持两名出舱航天员开展舱外操作。这是航天员蔡旭哲首次执行出舱活动任务。据悉，此次是神舟十四号乘组的第二次出舱，神舟十四号乘组创造中国航天员两次出舱活动间隔时间最短纪录——16天。

《 人民日报 》（ 2022年09月18日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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