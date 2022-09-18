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国资委新规推动央企加强合规管理

2022年09月18日06:31 | 来源：新华社
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国务院国资委日前印发《中央企业合规管理办法》，推动中央企业加强合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展。办法自2022年10月1日起施行。

为进一步健全合规管理组织体系，办法在充分借鉴世界一流企业先进经验的基础上，明确提出中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。

图片来源：国资委网站

办法提出，中央企业应当将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，重大决策事项的合规审查意见应当由首席合规官签字，对决策事项的合规性提出明确意见。业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点等，定期对审查情况开展后评估。

根据办法，中央企业应当建立违规问题整改机制，通过健全规章制度、优化业务流程等，堵塞管理漏洞，提升依法合规经营管理水平。

在监督问责方面，办法明确，中央企业应当对在履职过程中因故意或者重大过失应当发现而未发现违规问题，或者发现违规问题存在失职渎职行为，给企业造成损失或者不良影响的单位和人员开展责任追究。（记者王希）

(责编：袁勃、牛镛)
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