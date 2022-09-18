“华龙”腾飞 创新为翼（科技群英绘·最美科技工作者）
（一）今年三月二十五日，我国自主三代核电“华龙一号”示范工程全面建成投运。随后，海外第二台机组也顺利投运。这标志着我国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵。为了这一天，总设计师邢继始终憋着一股劲。
（二）一九九〇年，二十六岁的邢继被派往建设我国第一座百万千瓦级核电站——大亚湾核电站。那时，我国核工业起步不久，大到压力容器，小到一根电缆、一颗螺丝钉，甚至连符合标准的钢筋水泥都只能进口。邢继暗下决心自主研发。
（三）自主创新之路充满挑战。安全是核工业的生命线。专家们曾围绕安全壳设计方案争执不下。单层安全壳更易成，双层安全壳更可靠，选哪个？“做技术，要做就做最好的。”华龙研发设计团队毅然选择了攻关。
（四）经过反复讨论、做大量试验，双层安全壳设计方案成功落地。这让“华龙一号”可以应对九度地震烈度，成为目前世界最安全的核电站之一。更自主、更经济、更安全，“华龙一号”成为中国为世界贡献的第三代核电优选方案。
（五）“华龙一号”建设还打破了“首堆必拖”的魔咒。因为坚持自主研发设计，遇到问题可以第一时间解决，“华龙一号”全球首堆——福建福清核电五号机组，创造了设计变更平均处理周期仅一天半的奇迹。
（六）“国际上首堆建设用时均超过一百个月，我们用时六十八点七个月”，邢继自豪地说。七百余项专利技术、一百二十多项应用技术软件……坚持自主创新，让中国核电从“跟跑”到“并跑”，“华龙一号”成为又一张“国家名片”。
党的十八大以来，我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革，科技工作者奋力攻关，重大创新成果竞相涌现。为大力弘扬科学家精神，以连环画的形式生动讲述广大科技工作者勇于创新的故事，在中国科学技术协会的支持下，人民日报社文艺部与中国美术家协会合作推出“科技群英绘”栏目。今天，本刊首推“最美科技工作者”系列，聚焦科研生产一线的科技工作者先进典型，深情表现他们的爱国情怀和责任担当。
——编 者
《 人民日报 》（ 2022年09月18日 08 版）
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