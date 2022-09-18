（六）“国际上首堆建设用时均超过一百个月，我们用时六十八点七个月”，邢继自豪地说。七百余项专利技术、一百二十多项应用技术软件……坚持自主创新，让中国核电从“跟跑”到“并跑”，“华龙一号”成为又一张“国家名片”。