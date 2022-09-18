本报记者 肖家鑫 杨颜菲 王永战

图①：薛景霞正在给刚出生一周的羔羊喂奶。

孟祥安摄

图②：孙宏飞在田间观察水稻长势。

李小夫摄

图③：赵海伶（左）到农户家收购竹荪，与农户交流。

蒙 剑摄

如今，回归乡村创业、就业成为许多年轻人的选择。这些年轻人脑筋灵活、知识丰富，往往能在乡村建设中开辟新天地，成就新事业，成为乡村振兴中具有创新精神的“新农人”。

本版今天推出3名年轻人在乡村一线创新创业、带领群众致富的故事，看他们如何以火热的激情、科学的态度，奏响美妙的田园交响曲。

——编 者

孙宏飞的“脑力种田经”

早稻收罢，颗粒归仓。此时的江西省赣州市一科生态农业发展有限公司的粮食烘干厂里，粮食正源源不断地被送来。“手中有粮，心中不慌”的标语下，是堆成小山的金灿灿的谷子，迎面扑来阵阵稻香。

一科生态农业发展有限公司董事长孙宏飞穿着一件干净的衬衫，一身干练的打扮，手拿湿度检测仪，检查烘干后的谷子湿度是否达标。

别看孙宏飞是个90后，他干“农活”却已有8年时间。他从小跟着奶奶在乡下长大，童年记忆就是在田埂上奔跑，在脐橙树下嬉戏。2014年，怀着对家乡的眷恋，孙宏飞辞去了在南昌的稳定工作，回到了乡村。为了在农村干出一番事业，孙宏飞先后6次前往南昌安义县“拜师学艺”，在掌握水稻种植、农机使用等基本技术的同时，他认为收获更多的是思考。

“5个人负责1000多亩田，每天有200包肥料要下，每个人每天要背着肥料走2.5万步。脸朝黄土背朝天，吃苦受累不说，关键是成本高、效率低，出路在哪里？”

脑筋灵活的孙宏飞心里盘算：“庄稼活不用学，别人咋搞咱咋搞”这样的老黄历再也不能用了。相比于其他行业，像农业这种传统行业，要振兴，更要想法子、出新招。

孙宏飞的第一招就是集约化经营，让土地流转真正活起来。种粮成本高，必须精打细算。

首先要把土地流转的价格降下来。低价流转老表的土地，但老表并不吃亏，关键在于一个字：“活”。用孙宏飞的话说就是“农企合作，一田两用”。

孙宏飞接手的土地，在农闲时可以回流。“老表喜欢自己种点花生榨油吃，我就把最好的土地拿给他们种花生。”孙宏飞解释道，“这样不仅能满足老表的需要，还能通过轮作起到改良土壤的效果，一举两得。关键这样接手的土地价格自然有优势。”靠着这样互惠互利的模式，他成功流转土地3000多亩。

别人地闲时拿来用，价格就好商量。比如冬闲田，孙宏飞拿来种油菜，每年春季油菜开花都吸引不少游客，大伙受益，自然都高兴。这样，他又开发了1.3万亩油菜田。

孙宏飞的第二招就是大田托管：“你的地，我来种。管理归我，粮食归你。”

因为集约化经营，孙宏飞拥有大量农业机具。大田托管服务就是替农民种地，把农民从繁重的田间劳作中解放出来，让他们可以放心务工挣钱，而公司农业生产规模化、机械化的优势得到了充分的发挥。

不仅如此，孙宏飞发挥种粮大户的优势，以较低的价格从厂家购买农资，村民直接从孙宏飞那里买到价廉物美的农资，又能以低于市场成本价租用农机。这样，村民种粮可以节约1/3左右的成本。

“我家30多亩田流转给了宏飞。”脱贫户黄艳毛因为双手残疾，生活曾一度非常困难，“外面190元一袋的尿素，从宏飞这里买只要120元，我还在宏飞的公司学会了养牛，今年养了20多头”。

2015年，孙宏飞开始运用农机为其他农户提供种植、施药、收割等大田托管服务，目前托管面积达6000余亩。

“种田要靠体力，更要靠脑力。”近年来，孙宏飞的公司逐渐壮大，经济效益、社会效益也越来越好，目前有100多名员工，合作社吸纳了189户成员，解决农村留守人员季节用工200多人，每年辐射带动至少1.5万户农民增产增收。

靠着自身努力和政府支持，孙宏飞不仅赚到了钱，还荣获中国青年创业奖、江西省农村青年致富带头人标兵等称号。致富不忘回馈社会，每年春节，孙宏飞在村子里为70岁以上的老人办团圆宴，把厨师请到村里，杀猪宰羊，跟老人们一起吃饭。他还邀请当地书法协会的会员给老人们写对联，给困难群众发放爱心物资，向学校捐资助学……近年来，他的公司捐赠物资价值已超过百万元。

“我现在拥有多个烘干机、无人植保飞机、脐橙分选机等农业现代化设备，正忙着在年轻村民中培养更多新型职业农民，我希望以后有更多年轻人和我一起投入到乡村振兴的事业中来，乡村广阔天地，大有可为。”孙宏飞说。

薛景霞的“科学牧羊曲”

凌晨5点，天色微亮，薛景霞就起床来到羊场。他边走边看，仔细打量着每头羊的健康状态。作为山东省阳谷县鸿运牧业有限公司创办人，今年34岁的薛景霞回农村创业已有8个年头，依然坚持着早起看羊的习惯。

2014年，从北京邮电大学毕业的薛景霞在北京工作两年后，辞职回到了老家阳谷县高庙王镇前薛村，准备发展养羊产业。当时村里人很不解：“名校毕业，回家来养羊，有啥出息？”

前薛村养羊已有100多年历史，但大多是养个三五头的糊口营生，没有人做过规模养殖。薛景霞通过银行贷款、向亲友借贷筹了100多万元，建起养殖场，引进1137只小羊，准备育肥后出售。

然而，尽管做了不少功课，薛景霞还是犯了“眼高手低”的毛病。由于对饲料配比、卫生防疫等科学知识掌握不精，科学养殖3个多月就能出栏的羊，薛景霞养了7个月才勉强达到出栏标准，成本大大增加。又赶上羊肉价格走低，薛景霞忙活几个月，反而赔了40多万元。

“归根结底，还是自己学艺不精、经验不足，优势没发挥出来。”薛景霞总结了管理、营养、免疫、技术等4方面教训，决定重整旗鼓。

在县畜牧局的引荐下，薛景霞来到山东省农业科学院畜牧兽医研究所学习。他看中了该研究所正在培育的一种新的高繁品种“鲁西黑头羊”，带着被子直接在试验羊场住了下来，每天早上5点钟起床和技术人员们一起配料、喂羊、打扫羊舍、防疫、接生，晚上睡觉之前把所学知识记下来。半年后，他掌握了关键技术。这次，薛景霞没有冒进，他只引进了200只杂交母羊。

由于当时没招到技术人员，一系列工作都得他亲力亲为。“特别是做育种工作时，我每天零点起床喂一次，凌晨5点喂一次，下午4点再喂一遍。妻子都抱怨有时间喂羊却没时间喂孩子。”薛景霞回忆说。

在薛景霞的养殖场，每只黑头羊的耳朵上都有一个小小的耳标。薛景霞介绍：“这个耳标是它们的‘身份证’。耳标能够清晰地记录黑头羊的详细情况，为建立健全数据库、优化改良黑头羊品种奠定基础。”随着羔羊成活率不断提高、数量逐渐增大，薛景霞在当地成了小有名气的养殖专家，逐步探索出一条科学化养殖道路，从200只羊的小型养殖场，发展到现在年出栏5000余只的大型养殖场，每年销售近4000只，年销售额达1000多万元。

不花一分钱，村民薛明随就收到了薛景霞的公司送来的3只母羊，在技术员的悉心指导下，他使用统一发放的饲料、疫苗等，只用了一年时间，就成功培育母羊产下6只羊羔，增收近2万元。

2016年，养殖场步入稳健发展期，薛景霞开始实行“公司+农户”的发展模式，实行“送羊还羔”，免费发放基础母羊，并统一进行饲料、防疫、配种、销售等管理，截至目前，公司已辐射带动周边200余户群众增收脱贫，据测算，每只母羊每年可为农户带来4000—5000元利润。

在高庙王镇，薛景霞还主动担起农技推广指导员的责任，通过配种前指导、断乳期加强管理、育肥期科学管理的“三部曲”管理方法，带领农户基本实现科学养殖，羔羊成活率逐步提高，养殖户收入也水涨船高。2022年1月，薛景霞因带领村民致富获评“全国乡村振兴青年先锋”荣誉称号。

谈及未来，薛景霞信心满满：“现在我的目标是，把公司打造成养殖、繁育、屠宰、销售一体化的现代企业，继续利用公司的产业优势，不断扩大养殖合作户，带动周边村民共同致富。”

赵海伶的“乡村品牌梦”

三五人围坐在办公室里，谈笑声此起彼伏。仔细一听，原来是一群年轻人在搞直播策划。聊兴正酣时，一个女声一锤定音：“我们下一场直播，就围绕菌汤包的产品优势来推广！”

说话者，正是赵海伶。在四川省青川县海伶山珍商贸有限责任公司，“伶姐”是大家的主心骨。2009年从四川外国语大学成都学院毕业，赵海伶选择返乡创业，围绕电商做起文章，带动青年返乡就业，帮助周边群众致富。

刚回去时，青川正处在汶川大地震灾后重建的第一年。当时，青川许多道路还没有恢复，群众大多还住在活动板房里。青川多木耳、蜂蜜等特产，受灾害影响，许多村民的农产品卖不出去，都急坏了。看到不少人或骑摩托、或乘公交班车捎带山货，赵海伶有了主意：办个网店，帮大伙卖东西！

活动板房里，就着微弱灯光，借来一台电脑，赵海伶向平台申请开网店。有了网店，怎样最大限度收集农户的农产品信息？赶到菜市场，一家一家找，要来农户的联系方式，赵海伶拿起电话就打。

青川县西阳沟村杨大叔的蜂蜜卖不出去，正在家里干着急。得知消息，赵海伶连忙赶过去。坐车1个多小时，又走了5个多小时的山路，大汗淋漓的赵海伶终于见到山里的杨大叔。

“我跟你阿姨一年到头住在山里，本想着日子能过得更好，可现在销路是个问题。”握着赵海伶的手，蜂农杨大叔一个劲吐苦水。养蜂的同时，再专门去卖蜂蜜，很耽误时间。

“杨大叔，我负责给你卖，你把蜂养好，再把村民都带动起来，成立合作社，让大家都富起来。”赵海伶信心十足。带着团队，装上蜂蜜，推起推车，赵海伶把一罐罐蜂蜜运出大山。而随着农产品收购联络渠道的建立，网店生意越来越好。

收购销售山货，单靠农户的生产技术，许多产品质量不达标，需要大量供货的时候也供不上。2013年，赵海伶发起成立恒丰食用菌种植专业合作社，建设示范基地。合作社统一租地、发放菌种、提供技术，数十户农户入了股，既拿土地租金，又享受股份分红。如今，合作社的示范基地已经有300亩，还建立起加工厂，很多周边村民和妇女都来这儿务工。

来到加工厂，伴随食用菌生产线的声声轰鸣，李琼手里忙活个不停。在工厂干了8年多，如今她已在青川县城买了房子。“以前在家里没啥活儿，来了这里，一年能挣四五万元。”李琼说，厂里旺季的时候，能有100多名工人，很多都是留守妇女和老人。

筛选、包装、发物流，和李琼一样，叶文峰也在厂里干了七八年。之前在广州一家公司工作，看到青川的网络销售越来越好，自觉还年轻的他，决定回来闯闯。“回来以后就觉得，家乡不只有青山绿水，还有广阔天地。”叶文峰说。

2020年，新冠肺炎疫情突然袭来，发展走上正轨的合作社和公司突遇波折。“也就是在那时，直播带货进入我们的视野。”赵海伶说，为了适应直播带货需要，公司又吸引了不少懂直播的年轻人加入进来。通过直播带货，海伶商贸的产品知名度越来越高。

“解决了渠道和产品质量的问题，我们要做的是在乡村树品牌。”赵海伶说。如今，在直播带货之外，他们还有了10家实体店，同时入驻了众多商超平台，海伶商贸的蜂蜜、食用菌和木耳等产品广受欢迎。

13年前刚回青川时，当地蜂蜜售价低、销路窄；而如今，借助网络销售和品牌化营销，当地蜂蜜收购单价水涨船高，很多农户因此获利。“现在我们已和4000多个农户合作销售农产品，我的目标就是，让我们本地的农产品品牌叫得更响！”说着，赵海伶又投入下一场直播策划之中。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年09月18日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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