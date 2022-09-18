原标题：互联网企业降本增效趋势向好

上市企业半年报披露已落幕，阿里巴巴、腾讯、百度、京东、拼多多等大型互联网企业业绩情况备受关注。

翻开各家企业半年报可以发现，面对新冠肺炎疫情等带来的困难挑战，各互联网企业深挖降本增效潜力，坚持深耕主营业务，积极拥抱实体经济，不断加大研发投入……想方设法打造增长新引擎，努力寻求突围之策。

总体增速放缓

总的来看，上半年，互联网上市企业整体业绩承压，部分企业营收出现明显下滑。

上半年，腾讯控股实现营业收入2695.05亿元，同比下降1.48%，公司权益持有人应占盈利(非国际财务报告准则)为537亿元，同比下降20%；京东集团实现净收入5073亿元，同比增长11.0%，归属母公司净利润13.85亿元，同比下降68.61%；百度集团实现营业收入580.6亿元，同比下降2.4%，累计实现净利润27.75亿元，同比下降88.37%；快手实现营收427.6亿元，同比增长18.3%，经调整后净亏损50.3亿元，同比减亏52.8%。

也有企业实现逆势增长。例如，拼多多上半年业绩表现亮眼，实现营收552.33亿元，同比增长22.16%；实现归母净利润(非通用会计准则)149.77亿元，同比增长570.11%。美团上半年实现营收972.07亿元，同比增长20.3%；实现经营亏损60.77亿元，同比减亏24.2%。

对于上半年互联网企业整体增速放缓，中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧分析，主要原因有三：首先，当前我国互联网普及率已较高，互联网经济即将进入存量市场，用户规模扩张空间已经不大，新的增量更多来自范围经济。其次，为促进平台经济规范健康发展，监管部门在防止资本无序扩张前提下设立“红绿灯”，互联网企业之前一些商业模式已经不可持续，平台探索新的商业模式需要时间验证。最后，互联网经济是依托于实体经济存在的，受疫情影响，上半年尤其是一季度市场需求偏弱，制约了互联网企业业绩增长。

值得关注的是，在第二季度，互联网企业业绩开始回温，为行业带来暖意。

第二季度，百度实现营收296.47亿元，归属百度的净利润(非美国通用会计准则)55.41亿元，同比增长3%，环比增长43%；京东实现净收入2676亿元，同比增长5.4%，高于行业平均增速，实现净服务收入416亿元，同比增长21.9%；拼多多实现营收314.396亿元，同比增长36%，归属普通股股东的净利润为88.963亿元，同比增长268%。

“过去一个季度，我们积极应对宏观环境的种种变化，通过持续加强为客户创造价值的能力，始终聚焦长期战略。虽然在4月、5月增速相对放缓，但进入6月已经看到向好迹象。第二季度，公司收入为2055.55亿元，同比保持稳定。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说。

积极降本增效

面对世界经济增长放缓、国内疫情多发散发等困难挑战，今年以来，互联网企业积极降本增效，压缩营销开支、减少经营成本，想方设法提高经营效率。

腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾表示，在第二季度，腾讯主动退出非核心业务，收紧营销开支，削减运营费用，在收入承压的情况下实现非国际财务报告准则盈利环比增长。

通过持续改善运营效率和优化成本，阿里巴巴在自然年2022年二季度关键战略业务均出现亏损收窄。其中，淘特实现亏损同比和环比收窄，淘菜菜亏损环比大幅收窄，饿了么单位经济效益改善。

拼多多综合毛利率和费用率也都得到明显改善，第二季度，综合毛利率为74.68%，同比上升8.95%；运营费用为147.8亿元，占收入的比例从去年同期的57%下降至本季度的47%。

在瘦身健体的同时，互联网企业积极打造新的增长引擎，不遗余力开拓新市场。

腾讯产业互联网和消费互联网“双引擎”驱动业务结构愈发稳固，并加速与实体经济逐步互融互惠。其主要业务板块中，有半数收入与实体经济息息相关，第二季度金融科技及企业服务板块实现收入422.08亿元。

百度持续开拓智慧交通领域，第二季度，百度智能云收入维持快速增长势头，同比增长31%，环比增长10%；萝卜快跑完成28.7万单，于7月20日累计总订单量达到100万单。

阿里巴巴从消费互联网越来越深地进入到产业互联网，自然年2022年二季度，阿里云营收在跨分部抵消前和抵消后分别增长至239.38亿元和176.85亿元，经调整EBITA盈利2.47亿元，连续七个季度实现盈利。

“目前互联网企业都看到了数实融合的巨大增量空间。”胡麒牧表示，比如，虽然上半年阿里巴巴总体业绩下滑，但阿里云业务实现了盈利，这就意味着其新增长引擎开始发挥作用，未来随着互联网企业换挡提速，定能实现整体业绩的提升。

还有企业依靠继续深耕主营业务实现逆势增长。比如，美团依靠配送业务继续拓张，闪购和外卖共同组成的配送服务有效拉动了收入，第二季度，美团闪购订单数量达3.9亿单，同比增长42%。

打造新增长点

当前，国内本土疫情多点散发，经济还处在恢复进程中，市场需求制约因素还比较大，经济回升基础还有待巩固。

互联网企业如何在困境中突围？专家表示，随着建设数字中国加快推进，未来助力实体经济数字化转型是互联网企业发展的重要方向之一。

“当前我国制造业增加值占全球比重达30%，面临着数字化转型的重任，这对于互联网企业来说是一个重要机遇，谁能抓住机遇用数字技术更好赋能传统产业，推动传统产业转型升级，谁就能分享到市场红利。”胡麒牧建议，互联网企业需要对实体产业运行有更加深刻的理解，找准产业定位提质增效，更好地发挥自身数字技术和平台优势，帮助实体产业打造出新的增长曲线。

已有企业在积极布局。近年来，腾讯持续助力实体产业数字化转型，截至目前，腾讯云已联合超9000家合作伙伴，在30个行业推出400多个联合解决方案。

“中国数字化和智能化转型为百度提供了巨大的增长机会，百度在一个有长期红利的赛道上。”百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示。

阿里巴巴表示，坚信数字化作为大趋势一定会在社会经济总量中占比越来越高，是跨行业、跨市场的共同主题。接下来，阿里将聚焦消费、云计算、全球化三大核心业务战略，在不确定性下保持高质量增长。

持续加大的研发投入为互联网企业转型发展增加了动力。从2017年提出面向技术转型以来，截至今年二季度末，京东体系在基础科学和技术研发上5年半累计投入近900亿元，目前，京东已建立起以京东云为技术与服务品牌，对外输出核心技术。

高黏性的用户群体也为企业提质增效提供了底气。截至2022年6月30日止的12个月，超过1.23亿消费者在淘宝、天猫年度消费超过1万元，跨年活跃率约98%。张勇表示：“基于公司拥有的高质量消费群体，以及满足客户不同需求的多元化业务所呈现出的韧性，我们对未来长期增长充满信心。”

(责编：赵竹青、陈键)

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