原标题：国家高新区生产总值10年增长1.8倍

今年前7月，国家高新区实现工业生产总值17.5万亿元，同比增长8.1%；营业收入27.4万亿元，同比增长7.1%；固定资产投资3.1万亿元，同比增长10.1%，表现出较强的抗风险能力和逆势增长势头。

目前，国家高新区聚集了84%的国家重点实验室、78%的国家技术创新中心、56%的国家科技企业孵化器、43%的国家备案众创空间。科技型中小企业入库达22.6万家，预计今年年底入库数量达45万家；全国高新技术企业预计今年年底可达40万家。

科技部火炬中心副主任李有平介绍，截至目前，国家高新区总数达173家，较2012年增加84家，依托66家国家高新区建设23家自主创新示范区，比2012年增加20家。

国家高新区园区生产总值从2012年的5.4万亿元增至2021年的15.3万亿元，增长1.8倍；占我国国内生产总值(GDP)的比重从2012年的10.1%增至2021年的13.4%，提高了3.3个百分点；2021年，国家高新区以全国2.5%的建设用地创造了13.4%的GDP。近十年来，国家高新区内企业营业收入增长超过2.9倍，净利润增长超过3.4倍，营业收入超过1000亿元的国家高新区数量从2012年的54家增至2021年的97家。

近十年来，国家高新区内企业持续加大研发投入。国家高新区研发经费投入十年增长了3.7倍，2021年首次超过1万亿元，占全国企业研发经费投入的48.2%；国家高新区的高新技术企业数量十年增长了6.4倍，从2012年的不足2万家，增至11.5万家。(记者佘惠敏)

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经