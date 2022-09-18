原标题：电力科技点亮未来美好生活

9月16日，第五届“电力之光”中国电力科普日活动在北京开幕。本次活动由国家能源局、中国科协科普部作为指导单位，中国电机工程学会联合国家电网有限公司等12家“电力之光”中国电力科普日发起单位共同主办。中国电力科普日活动是全国科普日的重要内容之一，本次活动的主题为“喜迎二十大，‘电’亮新生活”，旨在展现电力科技魅力，点亮未来美好生活。

在开幕式上，中国电机工程学会副理事长林铭山代中国电机工程学会理事长、中国工程院院士、中国华能集团有限公司董事长舒印彪在开幕致辞中表示，加快构建新发展格局、推动能源电力科技高质量发展，需要科学普及更好地发挥桥梁和纽带作用，面向世界科技强国和社会主义现代化强国建设，科普事业担当着更加重要的使命。面向未来，学会将以更高的站位、更宽的视野，进一步发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，把满足人民对美好生活的向往作为科普的出发点和落脚点，引导全行业力量积极广泛参与科普服务，在构建政府、社会、市场等协同推进的大科普格局中发挥更大的作用。

国家电网有限公司副总经理、党组成员陈国平在致辞中指出，国家电网公司围绕普及电力科学知识、提高全社会对“电”的科学认知开展了三方面工作：一是认真履行电力科普社会责任，提升公众电力科学素质；二是健全科普组织体系，打造国网特色科普教育基地；三是始终坚持科普与科技协同融合，着力激发民众电力科普热情。下一步，国家电网公司将持续加大科普投入，优化科普设施建设，开展一批能够广泛宣传电力科技创新的科普教育活动，培养一支更好担负起科普教育责任的人才队伍，创建一批具有国网特色的科普教育基地，积极营造科技创新技术交流的良好环境。

国家能源局总工程师向海平在致辞中表示，科技创新是持续推动电力高质量发展的动力之源，科学普及是策源创新发展、推动科技进步的重要基石。“电力之光”中国电力科普日活动通过大协同、大联合的组织方式，积极搭建平台，广泛开展社会需要、群众喜欢、影响力大、服务面广的系列科普活动，对弘扬科学精神，激发科学梦想，营造创新氛围具有重要意义。

中国科协科普部副部长庞晓东在视频致辞中表示，“电力之光”中国电力科普日活动聚焦能源电力各领域，对促进公众了解电力科技知识，把握电力科技前沿动态，营造健康良好的科普氛围发挥了重要作用。

开幕式上，2022年度电力科普教育基地、“电力之光”科学传播专家、优秀科普短视频及图文作品的风采通过视频进行了集中展示，在现场为获评代表颁发了牌匾和证书。现场还举行了《绿电与冬奥》科普丛书赠书仪式。该丛书由中国电机工程学会和国家电网有限公司共同组织编撰，面向公众广泛传播绿色低碳理念，展示科技冬奥能源电力创新成果，对电力科普和冬奥人文知识进行了全新呈现。

为加快构建新型电力系统，国网北京市电力公司探索推动“数字化低碳城市电网”建设，编制了《北京城市副中心新型电力系统建设方案》，国网北京市电力公司总工程师史景坚在开幕式上对方案进行了介绍和发布。

本次科普日活动除北京主会场外，在全国各地还组织了国家风光储输示范电站新能源科普教育基地分会场、三峡集团分会场、华中科技大学电气学院分会场、宁德核电分会场等30余个分会场，开展了科普研学、科普讲座、科普展览等形式丰富的精彩活动。开幕式上，对科普日活动分会场集锦进行了展播。

开幕式后，会议代表参观了国家电网公司冬奥电力保障服务中心展览，其中自主研发的北京冬奥电力运行保障指挥平台，是奥运史上首个电力运行全景监视系统，可实现冬奥赛事期间北京、张家口两地三赛区25座场馆电力运行实时监测与统一调控，指导场馆电力团队开展巡视值守和应急处置，确保冬奥场馆供电保障工作顺利开展。

代表们还来到“北京第一通电村”主题展厅，通过“第一位党员”“第一党支部”“八勇士故事”“史履晋故居”等核心内容，重点展现老一辈电力人精神。

据悉，“电力之光”中国电力科普日活动连续开展五年来，积极搭建科普传播平台，品牌影响力逐年提升，已形成全行业动员、全领域参与、全方位覆盖的科普生态，不断激荡出科技创新智慧火花，营造良好的科学普及氛围。（闫文丽）

(责编：赵竹青、陈键)

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