原标题：425克“黑盐”售价169元 网红盐是“智商税”吗？

一袋400克的食用精盐价格在3元左右，但近来在网络上，各类“网红”进口盐打破了人们对盐的认知，喜马拉雅粉盐、波斯蓝盐、美国夏威夷黑盐、法国灰盐、盐之花……除了包装精美，形形色色，以原产地为“卖点”，这些盐的价格更贵得惊人。例如一瓶425克的美国夏威夷黑盐售价为169元，与普通袋装食用盐相比要贵了50多倍。

现象

原产地盐售卖

动辄比普通盐贵四十倍

塞浦路斯晶片海盐来自塞浦路斯浓海水蒸发的海盐，常常用来作为食物上桌前最后一道盐；波斯蓝盐是世界上最稀有的一种岩盐，仅产自伊朗、巴基斯坦等古老盐矿；法国灰盐来自法国的凯尔特海，它含水量较高，湿润而脆薄，富含矿物质，是料理多脂肉块的理想用盐……在商家的文案介绍中，每一种盐都因为来自异域而别有风味和风情，比如“天然的夏威夷火山红盐经过几百年的地壳内部的挤压后才被发掘，红盐中混合有红色的火山泥，含有丰富的矿物质，质地脆嫩，口感温和，适合烹饪各种各样的烤肉。”“黑火山盐则混合有来自太平洋的海域收集的海水，经过脱水蒸发而成，内含有活性炭物质，含水量低盐度高，还带着焦糖的回味，适合用来烹饪重口味的食材。”于是，一瓶425克的美国夏威夷黑盐促销后的售价为169元，与普通袋装食用盐相比要贵了50多倍。

喜马拉雅玫瑰盐则号称早在2亿5千万年前形成，“纯天然无污染，富含多种矿物质和微量元素，且不含添加剂”(普通精制食盐需要使用抗结剂防止盐吸水结块，而喜马拉雅粉盐是粗盐不需要使用抗结剂)。一瓶200克研磨版的喜马拉雅纯天然岩盐售价为58元。比普通食用盐贵40倍。

最有名的盐之花公认产自法国，在网上的售价约在每克0.5元-1.5元，也就是普通食盐的70倍-200倍左右！

有网友评论说这些色彩瑰丽的盐撒到食物上，令人赏心悦目；也有网友说买这么贵的“网红盐”纯粹是浪费钱、智商税。

专家

“特殊矿物质”

无法一一检测

无论是喜马拉雅玫瑰盐、美国夏威夷黑盐、波斯蓝盐等均以自然、原产地、含有特殊矿物质等为主打“卖点”。这些“贵”的盐更有营养吗？食用更加安全吗？

科信食品与健康信息交流中心主任钟凯接受北京青年报记者采访时表示，商家宣称“喜马拉雅粉盐含氯化钠98%以上，其余包括铁、钙、镁、钾、锌、硅、铜等80多种人体所需矿物质，是名副其实的盐中之王”。翻译一下意思就是纯度98%的食盐，剩下2%是80多种杂质。

据说它的钙、镁、钾等元素的含量比普通盐多，所以营养更均衡。可是除了钠以外的元素多，不就是杂质多吗？以同样的逻辑，岂不是海水晒制的粗盐就比精盐更有营养？其实盐里的微量元素是可以忽略不计的(加入的强化剂除外)，毕竟每天食盐摄入量太低了。

纽约大学医院威彻斯特医学中心的临床营养师 Jeff McGrath曾表示，声称喜马拉雅玫瑰盐比普通食盐更天然或更纯净的说法很难证实。事实上喜马拉雅玫瑰盐中可能含有几乎无法检测到的元素，如果分离和大剂量食用这些元素，如砷和铀，这些元素将是有害的，“在当前的食品世界中，‘天然’这个词意义不大”。

提醒

盐只是一个调味品

通过吃盐补矿物质不靠谱

根据资料，我国的食用盐主要有三类：海盐、湖盐、矿盐。海盐：将海水引入盐田后经日晒而成；湖盐：在有盐湖的地方，将盐湖中的卤水在盐田中晒制而成；矿盐(岩盐)：从盐矿床开采的，岩盐深埋于地下100米~3000米处。

盐的来源不同，在营养成分和价值上，没什么大差别。按照“营养成分表”主要标注的就是这三种：含钠；含钠、碘；含钠、碘、钾。

在2012年原卫生部修订《食品营养强化剂使用标准》后，食盐不再允许添加除碘以外的营养强化剂。至于钙、铁等矿物质，通过吃盐来摄入是不靠谱的。盐只是一个调味品，并不是保健品，并不需要关注太多的成分，只看钠、碘这两项足够了。

文/本报记者 蔺丽爽 统筹/余美英

(责编：赵竹青、陈键)

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