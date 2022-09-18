原标题：海南官方推出经济恢复提振方案

今年多轮疫情冲击海南经济，海南官方17日晚发布一揽子提振方案，要求释放自贸港政策红利，力保全年经济发展目标。

2021年海南主要经济指标增速跻身全国前列，今年第一季度亦维持较高增长。但受疫情反复，尤其是8月以来本轮疫情严重冲击下，海南GDP、投资、消费等核心指标出现短期深跌。

17日公布的《海南省统筹疫情防控和经济恢复提振行动方案》(简称《行动方案》)明确，要迅速有序推动全省主要行业9月全面复工复产，第四季度冲刺发力。

《行动方案》共提出九个方面共35项措施，包括做好疫情防控、推进自由贸易港建设、推动复工复产、扩大有效投资等方面，提出加快提升疫情防控能力，精准防控避免过度防控。

海南经济恢复发展，自贸港建设是最大动力。海南将扩大“一线放开、二线管住”试点范围，加快推动调整优化自贸港产业鼓励类目录，强化“零关税”政策优势，加快推进封关运作项目。

在投资领域，《行动方案》提出扩大有效投资，包括加快高速公路、工业项目等重点领域投资，夯实海口、三亚、儋州等重点地区投资，稳定房地产开发投资等。

本轮疫情以来，海南以免税购物为代表的消费市场严重下滑，海南将有序实施消费引流主题活动，聚焦重点领域激发消费潜力，举办首届海南离岛免税购物节专场营销活动。

在稳外资外贸方面，海南将出台提升跨境贸易便利化政策措施，设立海南自贸港新型离岸国际贸易服务中心，全面落实并争取扩大鼓励外商投资产业目录政策范围，适时策划举办香港、澳门专题推介活动。

海南官方当日还公布《海南省稳经济助企纾困发展特别措施(2.0版)》，从纾困政策升级、缓缴措施增加、加大金融扶持力度、进一步刺激消费市场等六个方面提出34条措施。(记者 王子谦)

(责编：赵竹青、陈键)

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