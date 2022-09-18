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报告显示人民币东盟使用逆势上扬

2022年09月18日08:24 | 来源：中国新闻网
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原标题：报告显示人民币东盟使用逆势上扬

　　第14届中国—东盟金融合作与发展领袖论坛17日在广西南宁市举办，会上发布的《2022年人民币东盟国家使用报告》显示，借《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)经贸合作深化之力，人民币东盟使用逆势上扬。2021年中国—东盟跨境人民币结算量4.8万亿元，同比增长16%，十年来(2011年—2021年)增长近20倍。

　　报告指出，中国—东盟货币当局紧密联系，多元货币合作不断升级。东盟国家金融机构深耕人民币市场，支付清算网络不断健全，新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾已有人民币清算行安排。人民币对东盟国家货币银行间市场区域交易积极拓展，离岸市场人民币产品丰富升级，多项跨境人民币业务创新成功落地。

　　报告显示，截至2021年末，中国分别与越南、印度尼西亚、柬埔寨签订了双边本币结算协议；与印尼、马来西亚、新加坡、泰国等签订了货币互换协议。2021年，新增16家东盟金融机构成为人民币跨境支付系统(CIPS)间接参与者，CIPS全年处理中国—东盟跨境人民币业务3.3万亿元，同比增长超50%。

　　广西与东盟陆海相邻，具有“一湾相挽十一国”的独特区位优势。近年来，广西积极打造面向东盟的金融开放门户，跨境人民币结算量长期在中国9个边境省区、12个西部省区排名第一，其中与东盟国家的结算量占比超60%，处于人民币国际化业务的第一方阵。

　　本届论坛以“RCEP框架下中国—东盟金融合作”为主题。中国国家外汇管理局副局长郑薇表示，下一步，国家外汇管理局将更好统筹发展和安全，配合中国人民银行统筹推动资本项目开放和金融市场双向开放。将在RCEP框架下，重点推动人民币在东盟的跨境使用与交易，深化中国—东盟货币金融合作。(记者 黄艳梅)

(责编：赵竹青、陈键)
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