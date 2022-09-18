原标题：三峡地区又添植物新物种——三峡白前

图为三峡地区发现的植物新物种——三峡白前。 受访者供图

中新网重庆9月17日电 (梁钦卿)记者17日从重庆五里坡国家级自然保护区了解到，该保护区近日与中国科学院武汉植物园、重庆自然博物馆联合发表并命名了一种植物新物种——三峡白前。目前，相关论文已发表在国际植物分类学期刊《植物类群》上。

图为三峡地区发现的植物新物种——三峡白前。 受访者供图

三峡白前为夹竹桃科白前属多年生草本植物，中国共有白前属植物约90种。2019年以来，重庆五里坡国家级自然保护区周厚林、重庆自然博物馆陈锋等科研人员先后在重庆五里坡国家级自然保护区、重庆阴条岭国家级自然保护区、重庆奉节县发现这一物种。

周厚林介绍，在中国科学院武汉植物园助理研究员张彩飞的主持下，通过近三年研究，最终确认其为新物种，目前三峡白前已知至少有5个分布点。

图为三峡地区发现的植物新物种——三峡白前。 受访者供图

重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心主任柴慧明表示，2022年以来，五里坡国家级自然保护区还发现了其他3个新物种，分别命名为五里坡派模蛛、矮生假糙苏、五边巨疾灶螽，充分体现了五里坡的生物多样性。

图为三峡地区发现的植物新物种——三峡白前。 受访者供图

重庆五里坡国家级自然保护区位于重庆东北部巫山县，地处渝、鄂交界处，与神农架国家公园接壤，恰在大巴山弧和川东褶皱带的结合部，大多为低山和中山地形。现记录有维管植物3001种，其中国家重点保护野生植物79种，体现了西南地区作为中国植物宝库的重要地位。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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