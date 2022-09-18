原标题：中国经济恢复“超预期”对世界是个好消息

“来看车的人很多。”北京一家汽车4S店的销售人员近日接受媒体采访时说，“购置税减半政策加上中秋假期，这几天平均每天能接到十多单。上午有几波人来看车，下午还有很多人来预约试驾。”

中国汽车销售市场持续回暖，这是中国经济持续复苏的一个缩影。中国国家统计局16日发布的数据显示，8月份国民经济持续恢复，主要指标总体改善。其中汽车产量增长39%，汽车行业增加值增长30%以上。

外媒纷纷用“超预期”“好于预期”来形容中国8月份的经济表现。它们最关注的指标包括社会消费品零售总额、全国规模以上工业增加值、固定资产投资等。前两个指标8月分别同比增长了5.4%、4.2%，固定资产投资前8月增长了5.8%，都超过路透社调查的预测值。特别是消费，超出预测值1.9个百分点。

外界也注意到，中国经济8月份取得这样的成绩来之不易。国际环境复杂严峻，国内也面临疫情散发多发、极端高温天气等考验，中国经济依然持续恢复，再次展现了强大的韧性。

当前，世界局势动荡不安，经济复苏曲折漫长。世界银行日前发布的最新综合研究报告指出，随着各国央行纷纷加息应对通胀，2023年世界可能走向全球性经济衰退。今年7月底，国际货币基金组织进一步下调了全球经济增长预期。

在这样的悲观情绪蔓延下，中国一以贯之地努力以及取得的亮眼成绩，不仅促进自身经济发展，也提振了世界信心，助力全球经济复苏。近日中国国家统计局发布的报告指出，2013年至2021年，中国对世界经济增长的平均贡献率超过30%，居世界第一。日前闭幕的第二十二届中国国际投资贸易洽谈会达成480多个项目，总投资额达3420亿元。中国正持续给世界经济注入信心与动力。

“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。”这是中国对世界的承诺。8月份，中国社会消费品零售总额同比增长5.4%，增速比前一个月加快2.7个百分点，带动了前8月社会消费品零售总额增速由降转升。这说明中国国内消费潜力巨大。

目前，中国就业总体稳定，在精准防疫以及促消费政策作用下，居民消费有望逐步恢复。一个多月后，第五届中国国际进口博览会将举行，相信到时又会为世界带来更多分享中国市场的机遇。

从中国工业生产表现看，它的持续恢复不仅促进中国产业链的平稳运行，也给世界产业链上了“润滑剂”。以太阳能电池为例，8月份产量同比增加21.6%。当下中东、欧盟、东盟能源转型加速，中国出口的太阳能电池契合了它们的转型需要。中国工业和信息化部相关部门负责人日前表示，将支持企业更加积极地参与国际分工，更深地融入全球产业链、供应链、价值链，更加主动地扩大对外交流合作。

“力争实现最好结果。”中国官方近期频频这样表态。当前，国际环境仍然复杂严峻，中国经济恢复的基础仍不牢固。但中国长期积累的物质基础、庞大的市场以及中国人民的信心都表明，中国会持续努力，力争实现最好结果，为自己，也为世界。

(国际锐评评论员)

(责编：赵竹青、陈键)

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