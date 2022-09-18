原标题：科创板首批8家做市商出炉 改革“试验田”持续深耕

16日晚间，科创板首批做市商试点名单出炉，包括申万宏源证券、华泰证券、银河证券、中信建投证券、东方证券、财通证券、国信证券、国金证券8家券商。

据了解，科创板股票做市交易业务，是指符合条件的证券公司，按照细则规定和做市协议约定，为科创板股票提供双边持续报价、双边回应报价等流动性服务的业务。

科创板引入做市商制度有何意义？中欧国际工商学院金融与会计学教授芮萌告诉中新网记者，引入做市商制度，首先能为市场带来更好的流动性和成交效率，其次能带来更好的价值发现作用，此外还可以平抑市场波动，提高稳定性。

芮萌解释，做市商制度中，投资者可以直接与做市商进行交易，进而大幅缩短成交用时，提升市场的整体流动性。做市商制度中，做市商必须事先报出买卖价格，而投资者在看到报价后才进行下单，因此股票价格相对更加显性透明。

“提高稳定性方面，竞价制度中，比较大额的买卖单往往会大幅影响市场的价格，做市商制度下，做市商会替代市场来进行消化，从而达到平抑市场波动的作用。”芮萌说。

华鑫证券私募基金研究中心总经理傅子恒也表示，引入做市商制度有利于以市场方式公平定价、稳定市场，对做市商自身也是一个巨大挑战。从市场角度看，做市商制度有助于减少无序冲击，有利于促进二级市场稳定；同时，出于对研究和投资专业性的要求，做市商制度也将使市场主体之间的博弈更加机构化。

据了解，目前，纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所等海外成熟股票市场的交易制度基本都以做市商制和竞价交易制相结合的混合交易制度为主。

傅子恒强调，做市商制度在科创板试点落地进一步发挥了科创板改革“试验田”作用，完善资本市场交易制度，将推动中国资本市场制度建设进一步迈向成熟。

释放制度红利，各大券商也积极申请“跑步入场”。申万宏源表示，开展科创板股票做市交易业务有助于促进券商建立完整的科创板服务链条，在满足券商信息隔离要求的前提下，与券商其他业务形成协同发展效应，优化券商业务结构，提高券商自有资金和证券的使用效率，增强综合金融服务能力和业务竞争力，促进券商高质量发展。

据悉，上交所在做市交易业务技术系统、业务备案、监督管理等方面目前均已准备就绪。下一步，上交所将根据符合条件的券商申请，完成特定科创板股票备案，稳步推进科创板股票做市交易业务上线，全力保障科创板做市商机制有序落地，进一步发挥好科创板改革“试验田”作用，全面推动科创板高质量发展。(高志苗)

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经