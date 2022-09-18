记者 左宇坤

原标题：【十年经略】中国经济发展如何避免“木桶”效应？

我国发展不协调是一个长期存在的问题，突出表现在区域、城乡、经济和社会、物质文明和精神文明等关系上。问题如何解决？作为五大新发展理念之一，协调发展注重的是解决发展不平衡问题。

全面贯彻新发展理念，十年来，我国新型城镇化和乡村振兴战略加快推进，区域发展空间布局持续优化，经济发展的平衡性、协调性、可持续性增强。

东西南北中，巧打组合拳

“协调既是发展手段又是发展目标，同时还是评价发展的标准和尺度。”习近平总书记多次强调，要着力增强发展的整体性协调性。

他指出，在经济发展水平落后的情况下，一段时间的主要任务是要跑得快，但跑过一定路程后，就要注意调整关系，注重发展的整体效能，否则“木桶”效应就会愈加显现，一系列社会矛盾会不断加深。

我国幅员辽阔、人口众多，各地区自然资源禀赋差别大，统筹区域发展从来都是一个重大问题。

京津冀曾经流传着这样一句话，“北京吃不完，天津吃不好，河北吃不饱”，折射出北京“肥胖”，周边“瘦弱”的发展之痛。全局上谋势，关键处落子。2017年，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。一场区域协同发展的深层次变革由此拉开大幕。

5年来，雄安新区高标准高质量推进建设，与北京城市副中心形成北京新的“两翼”，不断取得新进展，展现新形象。

如今，雄安新区在建工地300多个，雄安创新研究院科技园、雄安体育中心、雄安科创综合服务中心等重点建设项目正稳步推进；北京城市副中心塔吊林立，剧院、图书馆、博物馆加紧施工；北京大兴国际机场凤凰展翅，京张高铁、京雄城际铁路等建成通车……京津冀协同推进交通、生态、能源、公共服务等重点领域发展。

放眼全国，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略有效实施。区域协调发展呈现新格局，东中西和东北“四大板块”联动发展。国家统计局数据显示，2013—2021年，中部、西部地区生产总值年均增速分别为7.5%、7.7%，分别快于东部地区0.5、0.7个百分点。

城市乡村间，共谱协奏曲

“民族要复兴，乡村必振兴。即使未来我国城镇化达到很高水平，也还有几亿人在农村就业生活。”习近平强调，要推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。

治国之道，富民为始。推动城乡协调发展，缩小城乡居民收入差距，是促进共同富裕的一个重要方面。

在浙江，“七山一水二分田”的自然条件，曾让“山”“海”之间横亘着区域发展不平衡不充分的深堑，把“山”的特色与“海”的优势有机结合起来，浙江实施“山海协作工程”，推动陆海统筹、山海互济，浙江成为中国区域发展最均衡、城乡收入差距最小的省份之一。

“建设城乡区域协调发展引领区”，成为《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》中对浙江提出的战略定位之一。

放眼全国，十年来，我国全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。脱贫攻坚取得胜利后，中国全面推进乡村振兴，乡村建设全面提速。

农村的生活奔向现代化，越走越有奔头。2021年，农村自来水普及率达到84%，现有行政村全面实现村村通宽带，具备条件的建制村全部通硬化路。城乡发展差距进一步缩小，城乡居民人均可支配收入之比由2012年的2.88缩小至2021年的2.50，人均消费支出之比由2.57缩小至1.90。

物质文明、精神文明齐头进

物质文明“富口袋”，精神文明“富脑袋”。

习近平总书记指出，“精神是一个民族赖以长久生存的灵魂，唯有精神上达到一定的高度，这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”

精神文明建设，关乎每个人的精气神，更是一个国家的“硬核”软实力。

2022年2月4日，北京冬奥会开幕式举世瞩目，贯穿始终的“中国风”，向世界展现中华优秀传统文化的独特魅力，充分体现我国精神文明建设的丰硕成果。

这十年，收藏在宫宇里的宝物、陈列在大地上的建筑、书写在古籍里的文字“活了起来”，传统文化资源化作精彩的歌舞、精心的剧作、精美的文创，助推考古热、博物馆热、非遗热、诗词热等持续升温。

推进移风易俗，厉行节约制止餐饮浪费，倡导“光盘行动”“文明餐桌”……中国全社会文明程度显著提升。文明乡风、良好家风、淳朴民风，中国社会面貌焕然一新，经济社会协同发展的良好局面不断巩固。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经