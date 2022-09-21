数据来源：教育部

制图：蔡华伟

本报北京9月20日电 （记者丁雅诵）记者从教育部了解到，目前全国普通高中56人及以上大班额比例下降到4.81%，比2012年的47.8%下降了43个百分点，有24个省份大班额比例控制在5%以内。“普通高中大班额比例大幅下降，有力促进了普通高中教育健康发展，为推进普通高中课程改革和高考综合改革奠定了坚实基础。”教育部相关负责人表示。

普通高中大班额比例大幅下降的背后，是学校基本办学条件的不断改善。2011年以来，国家连续实施了教育基础薄弱县普通高中建设项目和普通高中改造计划两个重大工程项目，中央财政累计投入711.86亿元，重点支持中西部地区改善薄弱学校办学条件，扩大校舍资源。10年来，全国累计新建改扩建普通高中4570所，2021年全国普通高中校舍建筑面积达6.4亿平方米，比2012年增加2.2亿平方米。

普通高中大班额比例大幅下降的背后，是教师补充力度的持续加大。普通高中专任教师总数由2012年的159.5万人增加到目前的202.83万人，增长27.17%，生师比由2012年的15.47∶1优化到目前的12.84∶1，有效缓解了师资紧张问题。教师学历结构也不断优化，全国普通高中专任教师硕士及以上学历占比由2012年的5%提高到12.4%。

普通高中大班额比例大幅下降的背后，是教学装备条件的显著改善。2021年全国普通高中学校联网率达到100%，全国普通高中生均仪器设备值达4968元，体育器械配备达标学校比例达96%，音乐和美术器械配备达标学校比例超过95%，理科实验仪器达标学校比例达95.6%，为培养创新人才、提高学生综合素质提供了有效支撑。

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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