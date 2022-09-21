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上海启动8个重特大项目激发发展动能

2022年09月21日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海9月20日电  （记者谢卫群、方敏）20日举行的上海“潮涌浦江”活动成果总结暨重特大项目发布会上，上海面向国内外投资者，启动8个重特大项目，总投资额约1.8万亿元，旨在全方位多角度激发动能，促投资稳经济，让国内外投资者共享上海发展机遇。

　　发布的8个重特大项目包括：浦东综合交通枢纽、新建市域铁路和既有铁路改造项目、新一批轨道交通建设项目、深远海海上风电示范项目、环城生态公园带、新一批保障性住房建设项目、新一批旧改和城中村改造、饮用水安全和品质提升工程。这些项目涉及基础设施、新能源和民生保障等多领域，事关上海未来的高质量发展，具有长期效益。

　　为落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，上海全力发挥投资作为经济恢复和重振重要发力点的作用。自6月中旬以来，“潮涌浦江”系列活动加快推进上海经济恢复重振，已签约重大项目597个、总投资9410亿元；重大项目开工296个、总投资6029亿元，已发布的金融授信额达5366亿元。

　　“潮涌浦江”系列活动开展以来，一批新赛道、新动能领域行动方案和特色产业园区、产业地图发布。央企对接合作、新城功能导入、重大项目与金融机构对接、各区“云招商”“云签约”等系列活动推出，促进经济发展，推动民生改善，带动上海7月、8月全社会固定资产投资单月同比分别增长8.7%和9.9%。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月21日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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