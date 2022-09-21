增强全球产业链供应链韧性和稳定性是助力各国经济复苏、畅通世界经济运行脉络、增进人类社会福祉的重要保障。中华人民共和国、智利共和国、古巴共和国、2022年二十国集团轮值主席国印度尼西亚共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、塞尔维亚共和国共同发起，阿根廷共和国支持，就此发表《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》。

我们致力于与各国携手构建稳定和富有韧性的全球产业链供应链，构建全球发展命运共同体，应对共同风险和挑战。为此，我们的努力包括但不限于以下方面：

1.努力促进开放包容理念，坚定维护以规则为基础、以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，推动加强全球产业链供应链安全，共同营造公平、开放、可预期的市场环境，促进全球分工合作。

2.努力深化技术创新合作，聚焦技术发展趋势，鼓励不同国家的企业在创新链价值链的不同环节不同层次联合开展技术合作研发，共同推动技术进步和产业发展。

3.鼓励绿色生产生活方式，推动绿色技术、绿色工艺、绿色产品在各领域各环节的应用，共同努力建设绿色低碳的产业链供应链，以应对全球气候变化、环境污染、资源匮乏等人类面临的共同挑战。

4.探索利用数字经济和数字技术带来的机遇，充分发挥新一代信息技术在推动产业升级和经济复苏中的重要作用，推动新技术创新和应用，推动加强产业生态合作，努力加快产业数字化、网络化、智能化发展，推动生产方式变革。

5.推动集成电路、新能源、生物医药等重点产业更好利用全球资源，努力支持企业开展产业链上下游协同合作，共同努力保障重点领域可持续供应。

6.加强物流基础设施建设，共同努力提升全球港口能效，促进跨国铁路联通，努力提高国际航空货运和寄递物流服务能力，推动边境口岸扩能升级，努力解决当前物流运输堵点卡点，保障物流供应链运输通畅。

7.推动物流降本提质增效，鼓励国际物流企业加强协作，促进国际物流信息互联共享，推进物流供应链国际标准规则制定和互认，努力促进口岸通关便利化，保障供应链运转高效。

8.考虑企业市场主体地位，鼓励各国在疫后复苏计划中，充分考虑企业面临的新挑战并努力提供针对性的政策支持和技能培训，促进其更好融入全球产业链供应链。

我们呼吁世界各国与我们共同携手构建更具平等性、包容性和建设性的产业链供应链伙伴关系，共同建设一个美好繁荣的世界。

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 06 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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