林丽鹂

从源头抓起，进一步织牢监管网，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保百姓“舌尖上的安全”

近期，在一些电商平台上，肉脯碎、海苔碎、蛋糕边等食品“边角料”成了热销商品，因其宣称口味好且价格便宜，吸引了不少消费者。然而，也有一些消费者反映这些食品“边角料”标签信息不全，安全问题引人关注。

近年来，我国食品安全状况总体稳定向好，但随着经济社会的发展，食品安全监管也面临很多新情况、新挑战。食品“边角料”的安全如何保障就是一个新问题。一般来说，食品“边角料”是指制作食品时切割、裁剪下来的零碎材料，因形状不规则等原因不被正装产品采用，但其加工工艺、品质与正装产品一致。虽然“卖相”不佳，但吃起来与正装食品没有差别，一些商家将其开发利用，一方面能够减少损失，另一方面也能让消费者得到实惠。

值得注意的是，目前市场上一些所谓食品“边角料”，有的是打着“边角料”名义售卖的大包装食品或零食，甚至是过期的“问题食品”，或是没有食品合格证的“三无产品”，存在食品安全隐患。此外，即使是正规厂家出品的食品“边角料”，如果改变了包装、储存、运输等方式，也可能影响原来的保质期，增加变质风险。因此食品“边角料”绝不能成为监管的“空白点”。

保障“边角料”的食品安全要从源头抓起。近期，某地市场监督管理部门针对食品“边角料”销售中存在的安全隐患问题，组织约谈当地相关生产企业，从生产源头规范“边角料”食品规范处置和出厂销售，这种做法值得借鉴。食品生产企业应承担主体责任，做好“边角料”食品过程控制，确保在加工和储存过程中不被污染，确保包装材料、储存环境，尤其是产品标签标识符合要求，合理确定保质期，绝不允许出现强制标识内容缺失，甚至是没有标签的“三无产品”流入消费市场。

目前，许多食品“边角料”以电商平台作为主要销售渠道，不少是通过短视频平台直播销售。相关平台也应承担应有的责任，做好对平台商家生产、销售资质的严格审核工作，为消费者提供完善的售后保障。

确保“边角料”食品安全，还需进一步织牢监管网。目前，食品“边角料”缺少有针对性的产品标准和管理规范，要鼓励行业协会联合龙头企业制定快速适应市场需求的相关标准，规范正规食品“边角料”的加工、包装和销售。与此同时，加强对食品“边角料”的监管，比如增加重点品类的抽检。对问题食品“边角料”，监管部门要严格把好质量关和安全关，采取“零容忍”的态度，发现一起严处一起，让不法厂商付出应有代价。

可以说，无论是常规食品还是“边角料”食品，对其监管同样都要落实“四个最严”的要求，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，不留任何食品安全“死角”，确保百姓“舌尖上的安全”，继续保持食品安全形势总体稳定向好的局面。

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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