商务部增补14家国家电子商务示范基地（市场资讯）
2022年09月21日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 商务部近日印发《关于2022年增补国家电子商务示范基地的通知》，决定增补河北金卓颐高电子商务产业园等14家电子商务园区为国家电子商务示范基地。2022年，商务部根据《国家电子商务示范基地综合评价办法》和《国家电子商务示范基地综合评价指标体系》，对现有141家国家电子商务示范基地和各地新推荐的72家优秀电子商务园区进行了综合评价，根据综合评价结果，并通过网上公示等程序，决定增补14家国家电子商务示范基地。商务部相关负责人表示，将进一步加强对国家电子商务示范基地创建工作的指导，强化政策引领，完善评价体系，鼓励改革创新，加强交流合作，实现共建共赢，促进区域协调发展。
（王 珂）
《 人民日报 》（ 2022年09月21日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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