本报记者 孙海天

“上个月总共卖了7618单外卖，占到了店铺总收入的一半以上。”最近，海南省海口市某便利店经营者宋庆说。8月份，宋庆开在海口美兰区的便利店没受疫情影响，销量不降反增。而这多半的功劳，要归于即时零售渠道的火爆。

“最远一次送到观澜湖，18公里，花了半小时。”宋庆说，自从上线开展即时零售业务以来，88平方米的小店发生了不少变化：服务范围扩大了，从1公里拓展到10公里以上；商品种类增多了，店里陆续增添商品超过6000件，比同平台的大型商超数目还多。顾客们也很高兴：日用百货不用去超市了，小众品类不用等快递了，急需用品不用东奔西找了，这儿“随要随买”“随买随到”。

即时零售满足了社区居民消费需求，也能提振实体经济活力。去年7月，商务部等11部门印发《城市一刻钟便民生活圈建设指南》提出：“统筹考虑当地电子商务、即时配送等在线商业发展水平，做到实体门店配置与在线商业发展相协调。”根据零售平台美团的数据，截至今年8月，海口市即时零售商户数比去年同期增长了31.5%。

居民有需求、店家有商品，可怎么匹配，又怎么送达？日渐成熟的城市即时配送服务网络，使“一刻钟购物”成为可能。据了解，海口市提供即时零售配送服务的企业包括即时零售平台、大型物流企业、传统电商平台等。来自美团、饿了么、顺丰、京东的骑手每天穿行在这座300万人的城市，提供从“跨区域跑腿”到“最后100米”的送达，保障物流大动脉和微循环的通畅。“随着城市配送服务网络的快速完善，以小时达、分钟达为特征的即时零售已经成为零售模式创新的新方向。”商务部中国国际电子商务中心专家李鸣涛说。

买菜、购物、娱乐……以即时零售为切口，海口市正积极打造“15分钟生活圈”。去年5月，海口市商务局以龙华区世贸社区、秀英区海口港社区为试点，推出“15分钟生活圈”在线便民服务，一个APP就可通达社区“医食住行游学购”。如今，海口已逐步形成“互联网+社区”的基层治理和服务模式。

今年1至8月，海南省即时零售订单比去年同期增长了43%。今年上半年，海南省新增市场主体46.31万户，同比增长144.89%，其中数量排名第一的行业为市场批发零售业，增长32.15万户。发展即时零售、打造“15分钟生活圈”，正成为海南省营造便利消费环境、全面推进国际旅游消费中心建设的重要内容。

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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