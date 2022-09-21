海南省海口市着力提振实体经济活力，便利百姓生活
即时零售服务“15分钟生活圈”（消费万花筒）
“上个月总共卖了7618单外卖，占到了店铺总收入的一半以上。”最近，海南省海口市某便利店经营者宋庆说。8月份，宋庆开在海口美兰区的便利店没受疫情影响，销量不降反增。而这多半的功劳，要归于即时零售渠道的火爆。
“最远一次送到观澜湖，18公里，花了半小时。”宋庆说，自从上线开展即时零售业务以来，88平方米的小店发生了不少变化：服务范围扩大了，从1公里拓展到10公里以上；商品种类增多了，店里陆续增添商品超过6000件，比同平台的大型商超数目还多。顾客们也很高兴：日用百货不用去超市了，小众品类不用等快递了，急需用品不用东奔西找了，这儿“随要随买”“随买随到”。
即时零售满足了社区居民消费需求，也能提振实体经济活力。去年7月，商务部等11部门印发《城市一刻钟便民生活圈建设指南》提出：“统筹考虑当地电子商务、即时配送等在线商业发展水平，做到实体门店配置与在线商业发展相协调。”根据零售平台美团的数据，截至今年8月，海口市即时零售商户数比去年同期增长了31.5%。
居民有需求、店家有商品，可怎么匹配，又怎么送达？日渐成熟的城市即时配送服务网络，使“一刻钟购物”成为可能。据了解，海口市提供即时零售配送服务的企业包括即时零售平台、大型物流企业、传统电商平台等。来自美团、饿了么、顺丰、京东的骑手每天穿行在这座300万人的城市，提供从“跨区域跑腿”到“最后100米”的送达，保障物流大动脉和微循环的通畅。“随着城市配送服务网络的快速完善，以小时达、分钟达为特征的即时零售已经成为零售模式创新的新方向。”商务部中国国际电子商务中心专家李鸣涛说。
买菜、购物、娱乐……以即时零售为切口，海口市正积极打造“15分钟生活圈”。去年5月，海口市商务局以龙华区世贸社区、秀英区海口港社区为试点，推出“15分钟生活圈”在线便民服务，一个APP就可通达社区“医食住行游学购”。如今，海口已逐步形成“互联网+社区”的基层治理和服务模式。
今年1至8月，海南省即时零售订单比去年同期增长了43%。今年上半年，海南省新增市场主体46.31万户，同比增长144.89%，其中数量排名第一的行业为市场批发零售业，增长32.15万户。发展即时零售、打造“15分钟生活圈”，正成为海南省营造便利消费环境、全面推进国际旅游消费中心建设的重要内容。
《 人民日报 》（ 2022年09月21日 17 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 激发实体经济发展新动能 沪鄂滇银行业保险业交出十年“成绩单”
- 银保监会日前召开“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会，上海银保监局党委书记、局长王俊寿，湖北银保监局党委书记、局长刘学生，云南银保监局党委书记、局长倪金乾分别介绍了十年来辖内银行业保险业改革发展情况和监管工作成效。 银保监会召开“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会现场，人民网记者 杜燕飞摄 稳经济促增长 金融服务实体经济量质齐升 “十年来，上海银行业资产和银行贷款增长均超过140%，有力支持了地方经济社会发展；坚持‘保险姓保’，保险深度从4.08%上升到4.56%，保险密度从3421元每人上升到7917元每人。…
相关新闻
- 评论
- 关注