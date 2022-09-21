本报记者 韩维正

商务部日前公布2022年综合评价成绩突出的国家电子商务示范基地，北京市海淀区中关村软件园入选。图为中关村软件园二期内的腾讯北京总部大楼内景。

新华社记者 任 超摄

商务部日前宣布增补山东顺和直播电商科技产业园为国家电子商务示范基地。图为主播在该产业园内直播带货。

张 超摄

商务部日前宣布新增14个国家电子商务示范基地。自此，国家电子商务示范基地总数达到了155家。专家指出，创建国家电子商务示范基地是发挥电子商务产业聚集优势的重要手段，也是增强城市和区域经济发展活力的有效途径。那么，在促进电商发展方面，产业园区如何发挥作用？新增这批示范基地有哪些突出亮点？

跨境平台，打开海外销路

在搬进菜鸟·金义电子商务新城（简称菜鸟金谷）之前，欧橙国际是一家专注于内贸业务的纯银茶器企业。“把我们产品带向全国、带出海外的，其实是菜鸟金谷。”欧橙国际创始人赵甜蜜说。

菜鸟金谷位于浙江金华金义自贸区的核心区，是菜鸟地网首个围绕电商产业打造的生态园区，也是此次14个新增国家电子商务示范基地之一。

“以前是埋头自己做，到了菜鸟金谷后，确实得到了资源的倾斜。”赵甜蜜说，“最重要的是园区能够为我们牵线跨境电商平台，比如天猫国际、速卖通等。”欧橙国际开始转型做“内贸+外贸”的业务，重点发力外贸板块，主营服饰、箱包，目前外贸业务规模已远超境内业务。

“园区工作人员也会第一时间为企业培训、解读平台规则。”赵甜蜜说，除此之外，欧橙国际团队每周都会参加园区组织的电商培训课程。5年间，欧橙国际的销售额每年都在翻番。

“依托高效的物流网络、精准的平台对接，菜鸟金谷让更多商家有机会走出国门，分享海外市场的红利。”菜鸟金谷产业园总经理陆涛说。

智慧物流，破解供应难题

仓储物流，始终是直播电商发展的痛点和难点。百花哥家居总经理赵培宁对此深有体会：“过去我们都是人工打包，效率很低，耗费大量精力。一款产品常常卖个几千单，可一旦出现延迟发货，很影响主播、店铺的评分，还有粉丝的黏性。”

为了解决这个难题，山东省临沂市顺和直播电商科技产业园投资7亿元，配套建设了4万平方米的智慧云仓，可以日处理订单40万单。“我们的系统会对接到主播的后台小店，每卖出一件货，系统就会自动抓取订单。”顺和产业园智慧云仓负责人左军峰说，“主播只需要在直播间接单销售，余下的发货、配送、售后等环节，都由我们来完成。”

顺和产业园的智慧云仓帮商家减轻了供应链负担。“现在无论是主播还是客户，都愿意往这边跑。”赵培宁说。

农产品物流，也是长期困扰农业电商的难题。对此，位于湖北省襄阳市谷城县的中国有机谷电商产业园充分依托大数据溯源体系，既对全县20余家农产品生产基地信息共享，又对日均10万余单上下行快递分拣包裹实时监控，全面提高快递寄投效率。同时组建“村村通”物流快递车队，基本实现全县乡镇、村24小时货物配送到门口，解决县、乡、村“信息不对称、物流快递不通”的问题。

贴心服务，陪伴企业成长

比起基础设施等硬件实力，园区的服务“软实力”同样重要。

作为14个新增国家电子商务示范基地之一，深圳市星河WORLD国际电子商务产业基地的租金单价比同地段园区高出30%左右，但出租率长期保持在99%以上，靠的就是细致的企业服务。

落户于此的深圳市人工智能与机器人研究院助理院长刘杨表示，为了引进研究院并让科研人员尽快投入工作，星河WORLD园区安排专门团队，仅用2个多月就高标准完成了近4000平方米办公空间的装修。

2021年，深圳市星河WORLD国际电子商务产业基地的超级企业服务中心成立，中心将园内1200多家企业的服务工作分解到人，每家企业当下是否需要资金、是否需要政策辅导、是否面临其他困难，服务专员都心中有数。“足不出园，办完了企业迁址涉及的所有手续。”刚从外区搬到深圳市星河WORLD国际电子商务产业基地的一家企业负责人表示，相比几年前企业搬迁时“办手续跑坏一双鞋”的经历，这一次的体验太好了。

在重庆大足区电商产业园，当入驻企业出现运营困难时，园区也会主动来“会诊”“把脉”，重庆邓氏厨具制造有限公司就是受益者之一。

“邓家刀当时有自己的电商团队，但是在运营上专业化不够。”大足电商产业园总经理李科说，线上销售额最初仅有几十万元。经过园区团队以及电商平台官方人员的培训，一年后，邓家刀电商销售额增长迅速，达到400万元。

中国人民大学社会治理中心副教授王鹏表示：“对获评示范基地的电子商务园区来说，财税政策、产业政策、制度创新等方面都会迎来一定的利好，进而对当地以电商为代表的相关产业链形成起到促进作用。同时，园区获评国家电子商务示范基地能够进一步促进产业的聚集以及新创业模式的产生，对当地经济发展以及财政收入都会产生有利的影响。”

业内人士认为，一个优秀的产业园区，不能仅满足于当提供生产经营场所的“房东”或“物业”，更要做伴随企业全周期发展的“贴心人”和“服务员”，为企业搭桥铺路，给企业创造广阔平台。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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